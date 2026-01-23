कुछ ही महीनों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा AI? एलन मस्क ने बताया 2030 तक क्या गजब होने वाला है

Elon Musk WEF : टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाले दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क (Elon Musk) ने एक बार फिर अपनी भविष्यवाणियों से सबको चौंका दिया है. जी हां, दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान मस्क ने दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह बहुत जल्द इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ देगा. मस्क ने कहा कि जिस रफ्तार से AI टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस साल (2026) के आखिर तक या ज्यादा से ज्यादा अगले साल तक AI दुनिया के किसी भी सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा.इंसानों से आगे निकल जाएगा AI
इतना ही नहीं, मस्क ने एक और बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में, यानी 2030 या 2031 तक, AI की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि यह पूरी दुनिया के इंसानों की कुल समझदारी (Collective Intelligence) से भी आगे निकल जाएगा.घर-घर में होंगे रोबोट्स
मस्क सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी टेस्ला (Tesla) अगले साल के अंत तक जनता के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेचना शुरू कर सकती है. मस्क का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स होंगे.AI इंसान की जरूरतों को बना देगा आसान
दावोस दौरे के दौरान मस्क ने ये भी कहा कि ये रोबोट्स इंसान की जरूरतों को इतना आसान बना देंगे कि भविष्य में काम की कमी नहीं होगी, बल्कि मशीनें ही दूसरी मशीनें बनाएंगी.विवादों के बीच मस्क का दावोस दौरा
आपको बता दें कि मस्क का दावोस जाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो अक्सर इस मंच की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने पहले WEF को "बिना चुनी हुई विश्व सरकार" और "बेहद बोरिंग" बताया था. इसके अलावा, मस्क की अपनी AI कंपनी xAI का चैटबॉट 'Grok' भी इन दिनों विवादों में है.
कुल मिलाकर, मस्क का विजन साफ है वे एक ऐसा भविष्य देख रहे हैं जहां AI और रोबोटिक्स हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होंगे. अब देखना यह है कि क्या वाकई AI कुछ महीनों में हमें पीछे छोड़ देगा या यह सिर्फ एक और सनसनीखेज भविष्यवाणी है.
