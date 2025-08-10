विज्ञापन
कंडोम से लेकर पेट्रोल और आयोडेक्स तक... इन घिनौनी चीजों से नशा करते हैं लोग, जानें ये कितना खतरनाक

Drug Addiction: नशे के लोग ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं. अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा करता है तो उसे तुरंत ऐसा करने से रोकें.

इन घनौनी चीजों से भी नशा करते हैं लोग

Drug Addiction: शराब या फिर ड्रग्स का नशा तो आपने खूब देखा या फिर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग कई घिनौनी चीजों से भी नशा कर लेते हैं. ऐसा करना उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं. कुछ लोग आयोडेक्स तो कुछ गंदे मोजों और कफ सिरप से नशा करते हैं, वहीं हद तो तब हो गई जब लोगों ने कंडोम को भी नहीं छोड़ा. आइए जानते हैं कि लोग किन घिनौनी चीजों को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं. 

कंडोम से कैसे करते हैं नशा?

कंडोम से नशा करने के मामले सबसे पहले पश्चिम बंगाल से सामने आए थे. यहां के दुर्गापुर में अचानक कंडोम की डिमांड बढ़ गई, पहले तो इसे जागरुकता से जोड़ा गया, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए. यहां युवा कंडोम का इस्तेमाल एचआईवी जैसी बीमारी से बचने के लिए नहीं बल्कि, नशे के लिए कर रहे थे. 

बताया गया कि नशा करने वाले युवा कंडोम लेकर उसे पानी में उबालकर भाप ले रहे हैं. इसके बाद वो कई घंटे तक नशे में रहते हैं. कंडोम को उबालने से उसमें मौजूद ऐरोमैटिक कंपाउंड टूट जाते हैं और इनसे नशा होने लगता है. हालांकि ये नशा काफी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है. तमाम डॉक्टर्स ने इसे बेहद खतरनाक बताया है. 

कफ सिरप का इस्तेमाल 

नशे के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल भी होता है.  कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने कफ सिरप को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया. इसमें कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जिनसे नशा होता है. हालांकि इसके लिए कफ सिरप ज्यादा मात्रा में लेना होता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है. डॉक्टर्स का कहना है कि इससे दिमाग, हार्ट और लिवर पर असर पड़ सकता है. ज्यादा सेवन करने पर तुरंत मौत भी हो सकती है. 

आयोडेक्स सूंघकर नशा

आयोडेक्स को ब्रेड पर लगाकर खाने या फिर इसे सूंघने से भी कई लोग नशा करने लगते हैं. इसमें मेंथॉल, कपूर और सॉल्वेंट जैसी चीजें होती हैं, जिनकी गंध काफी तेज होती है. इन्हें सूंघने या फिर चाटने से काफी कम समय के लिए इंसान हल्का महसूस करता है, लेकिन इसे खाना बेहद खतरनाक है. आयोडेक्स स्किन पर लगाने के लिए होता है, इसे खाने से कई तरह की एलर्जी और परेशानी हो सकती है. 

इनके अलावा कई लोग थिनर और पेट्रोल का भी इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं. कई लोगों को पेट्रोल की स्मेल काफी पसंद होती है और उनके दिमाग को शांत करती है. इसे लगातार सूंघने से उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है. इसमें ऐसे केमिकल होते हैं, जो शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये उसकी मौत का कारण भी बन सकता है. 

