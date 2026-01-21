दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लेन में उड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप, परमाणु हमले का भी नहीं होता है असर

Donald Trump Air Force One: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए दावोस पहुंच रहे थे, इसी बीच अचानक उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आई और उसे वापस अमेरिका की तरफ मोड़ दिया गया. ट्रंप दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लेन एयरफोर्स वन में उड़ान भरते हैं. ये एक ऐसा हवाई जहाज है, जिस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये हर हाल में सुरक्षित रखने का काम करता है. आइए जानते हैं कि क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन एयरफोर्स वन की खासियत...

क्या है एयरफोर्स वन?

अमेरिका के राष्ट्रपति जिस विमान में चलते हैं, उसे एयरफोर्स वन कहा जाता है. ये एक बोइंग 747-200B सीरीज का विमान होता है, जिसे सैन्य भाषा में VC-25A कहा जाता है. इसकी खासियत और कमाल की टेक्नोलॉजी के चलते इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस कहा जाता है.

एयरफोर्स वन के अंदर इतनी जगह है कि यहां फुटबॉल खेला जा सकता है. इसमें करीब 4,000 वर्ग फुट की जगह होती है.

प्लेन में प्रेसिडेंट के लिए एक अलग सुईट और एक पर्सनल ऑफिस भी होता है. इसके अलावा मीटिंग रूम भी बना है.

प्लेन को कभी भी ऑपरेशन थिएटर में तब्दील किया जा सकता है, इसमें हमेशा डॉक्टरों की टीम रहती है.

एयरफोर्स वन में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकारों और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए भी अलग से जगह बनी होती है.

किसी भी हमले का नहीं होता है असर

एयरफोर्स वन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे दुनिया के किसी भी देश के साथ हवा से ही संपर्क किया जा सकता है. इतना ही नहीं, हवा में उड़ते हुए ही राष्ट्रपति देश को संबोधित कर सकते हैं. साथ ही जरूरत पड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति इसे ही वॉर रूम बना सकते हैं. इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) से बचने के लिए भी खास कोटिंग होती है, जिससे परमाणु हमले का भी विमान पर असर नहीं होता है. ये किसी भी तरह के हमले को सहने में सक्षम है. साथ ही जरूरत पड़ने पर इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जिससे ये विमान कई हफ्तों तक हवा में ही उड़ सकता है.

साथ चलते हैं फाइटर प्लेन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन एयरफोर्स वन के साथ हमेशा दो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं. हवा में मौजूद किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ये फाइटर जेट हथियारों से पूरी तरह से लैस होते हैं. यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जमीन के अलावा हवा में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं.