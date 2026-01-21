विज्ञापन
दावोस जा रहे ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में तकनीकी खराबी, वापस अमेरिका लौट रहे हैं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस जा रहे थे लेकिन अचानक वो वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ग्रीनलैंड पर दिए गए बयान के बाद यूरोप में तनातनी की स्थिति है.

दावोस जा रहे ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में तकनीकी खराबी, वापस अमेरिका लौट रहे हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से वॉशिंगटन लौट रहे हैं
  • दावोस जाते वक्त उनका प्लेन अमेरिका के लिए वापस आ रहा है
  • गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ग्रीनलैंड पर दिए गए बयान के बाद यूरोप में तनातनी का माहौल है
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण वो वापस अमेरिका लौट रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति वापस अमेरिका लौट रहे हैं. बताया जा रहा है कि एयरफोर्स वन विमान में तकनीकी खराबी के बाद विमान तुरंत यू-टर्न लेकर वॉशिंगटन लौट रहा है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की बैठक में भाग लेने जा रहे थे. अचानक उनका प्लेन वापस लौट रहा है. अचानक उनका प्लेन वापस लौट रहा है. ट्रंप विश्व आर्थिक फोरम की दावोस में हो रही 56वीं बैठक में भाग लेने जा रहे थे. 

गौरतलब है कि कुछ शीर्ष भारतीय सीईओ उस 146 ग्लोबल कॉरपोरेट लीडर्स के ग्रुप का हिस्सा होंगे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं. एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चुनिंदा सीईओ में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, विप्रो के सीईओ श्रीनि पालिया, भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनिल भारती मित्तल और इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख शामिल हैं.

इस वर्ष कॉरपोरेट जगत की व्यापक भागीदारी की उम्मीद की जा रही है, जिसमें लगभग 1,700 बिजनेस लीडर्स के शामिल होने की संभावना है. इनमें एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, पलान्टिर के सीईओ एलेक्स कार्प और ओपनएआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी सारा फ्रायर शामिल हैं.
 

