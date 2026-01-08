सर्दियों में शराब का नशा कम चढ़ता है? जानें क्या है इस बात का सच

गर्मी हो सर्दी शराब पीने के शौकीन लोग हर मौसम में शराब पीते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सर्दियों में शराब पीने का मजा दोगुना हो जाता है. क्योंकि लोगों का मानना है कि कड़ाके की ठंड में शराब पीने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और ठंड कम लगती है. इतना ही नहीं लोगों का तो ये तक मानना है कि सर्दियों में शराब पीने का सुरूर अलग होता है, क्योंकि नशा कम और धीरे चढ़ता है, पर क्या ऐसा वाकई सच में होता है या ये सिर्फ लोगों का एक भ्रम है. चलिए हम आपको बताते हैं.

क्या वाकई शराब पीने से लगती है गर्मी?

मैक्स हेल्थकेयर के डॉक्टर प्रेम नारायण वैश की लिखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में शराब पीने से आपको गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन ये असल में आपके शरीर का तापमान नहीं बढ़ाती है. दरअसल, जब आप शराब पीते हैं तो एल्कोहल खून को नसों को फैला देती है, जिससे ज्यादा गर्म खून आपकी त्वचा की सतह पर आ जाता है और कुछ समय के लिए गर्मी का एहसास होता है. हालांकि, इस असर से आपके शरीर का अंदरूनी तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंडे मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, भले ही बर्फीली रात में व्हिस्की की एक घूंट आपको मजेदार लगे, लेकिन वह गर्मी सिर्फ एक भ्रम है.

सर्दियों में कम होता है शराब का नशा?

रिपोर्ट के मुताबिक जब शराब पीने के बाद आपकी त्वचा को गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन आपके शरीर का अंदरूनी तापमान असल में कम हो जाता है. शराब आपके दिमाग को झूठी गर्मी का एहसास कराती है, लेकिन आपका शरीर असल में गर्मी खो रहा होता है. इस वजह से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करता है. इसलिए आपको सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि ठंड के मौसम में शराब का नशा कम हो रहा है. ये कुछ समय का मजा गुमराह करने वाला होता है.

सर्दियों में शराब को लेकर डॉक्टरों की चेतावनी

इसके अलावा डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में शराब पीने से नींद गहरी जरूर लग सकती है, लेकिन यह नींद हेल्दी नहीं होती है. शराब शरीर की नैचुरल हीट कंट्रोल सिस्टम को बिगाड़ देती है. ज्यादा शराब पीने से शरीर ठंड को पहचान नहीं पाता और खतरे का अंदाजा देर से होता है. यही वजह है कि सर्दियों में शराब का सेवन खास सावधानी के साथ करने की सलाह दी जाती है. ठंड से बचाव के लिए शराब नहीं बल्कि गर्म कपड़े और सही खानपान ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं.