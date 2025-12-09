विज्ञापन
सर्दियों में रम पीने से क्या वाकई शरीर में आती है गर्मी? जान लीजिए क्या है इसका सच

Rum In Winters: अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ज्यादा सर्दी लग रही है तो रम पीने से अच्छा महसूस होगा, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका असली सच क्या है?

सर्दी में रम क्यों पीते हैं लोग

Rum In Winters: शराब पीने वालों को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है, इसके बावजूद दुनियाभर में इसकी बिक्री जमकर होती है. भारत में भी कई राज्य सरकारों का खजाना शराब से मिलने वाले राजस्व से भर रहा है. खासतौर पर लोग सर्दियों में ज्यादा शराब पीने लगते हैं, इसके पीछे उनका तर्क होता है कि शराब पीने से शरीर गर्म रहता है. खासतौर पर रम को लेकर लोगों के बीच ऐसी कहानियां चलती हैं, जब भी कोई कहता है कि उसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है तो दोस्त सलाह देते हैं कि दो पेग रम के मार ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई सर्दियों में रम पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है. 

कैसे बनती है रम?

व्हिस्की, बीयर, वाइन या फिर रम... इन सभी को अलग-अलग तरह से तैयार किया जाता है और इनमें एल्कोहल की मात्रा भी अलग होती है. रम आमतौर पर गन्ने के रस से तैयार की जाती है, इसमें 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक एल्कोहल हो सकता है. यानी रम के दो से तीन पेग लेने पर ही किसी भी आम इंसान को नशा चढ़ सकता है. 

ठंड भगाने वाला तर्क कितना सही?

रम पीने के बाद ठंड नहीं लगने वाले तर्क की बात करें तो ये पूरी तरह से एक मिथ है. रम या फिर दूसरी शराब आपके शरीर को गर्म नहीं बल्कि पूरी तरह से ठंडा कर सकती है.  शराब या किसी भी तरह की एल्कोहल ड्रिंक पीने से शरीर में कुछ देर के लिए गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये शरीर में गर्मी पैदा नहीं कर सकती है.

दरअसल शराब ब्लड वेसेल्स को फैलाती है, जिससे गर्मी महसूस होती है. हालांकि ऐसा होने से आपका कोर बॉडी टेंपरेचर तेजी से गिरता है और ज्यादा ठंड होने पर हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है. भले ही आपको गर्मी फील हो रही हो, लेकिन समझ लें कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है. 

गम भुलाने के लिए कितनी कारगर है शराब?

कई लोगों का तर्क ये भी होता है कि वो गम भुलाने के लिए पिए जा रहे हैं. हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है. शराब पीने से दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कुछ पल की खुशी और आराम मिलता है. इसके अलावा एंडोर्फिन नाम का केमिकल भी रिलीज होता है, जिससे कुछ देर के लिए दर्द महसूस नहीं होता है और मूड अच्छा रहता है.

अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके गम का इलाज है तो आप गलत हैं, क्योंकि गम भुलाने के लिए इसकी मात्रा भी लगातार आपको बढ़ानी होगी. जैसे- पहले अगर आपको दो पेग में अच्छा महसूस होता था, तो वहीं कुछ महीने बाद इसी मजे के लिए चार पेग पीने होंगे. इसी तरह शरीर इसका आदी बनता रहेगा और आपको आखिर में सिर्फ निराशा ही मिलेगी. 

