विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-NCR में दौड़ रही हैं कुल इतनी लाख गाड़ियां, जानें कितनी है कुल कैपेसिटी

Delhi total Vehicle: दिल्ली में हैवी ट्रेफिक को लेकर परेशानी अब आम हो गई है, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली-NCR में दौड़ रही हैं कुल इतनी लाख गाड़ियां, जानें कितनी है कुल कैपेसिटी
नई दिल्ली:

Delhi Heavy Traffic: दिल्ली में जाम की समस्या अब आम होती जा रही है, और उपर से थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है. सड़क कितनी ही चौड़ी सड़क क्यों न हो लेकिन ट्रैफिक होना अब कॉमन हो गया है. इसके पीछे क्या कारण है, क्या जरूरत से ज्यादा दिल्ली में गाड़ियां है? दिल्ली सरकार समय-समय पर गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाती रहती है, जिससे आम लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिले. लेकिन इन दिनों दिल्ली में हो रही बारिश को लेकर जो जाम का नजारा देखने को मिला इसे देखकर हर कोई परेशान है. 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी लाइन, घंटों लोग घर जाने का इंतजार करते रहे. ऐसे में इस परेशानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में गाड़ियों की कितनी कैपशिटी है औऱ कितनी रखी जा रही है.

दिल्ली में कुल 79.5 लाख गाड़ियां थी

दिल्ली में टोटल वाहनों के नंबर उनकी क्षमता के बारे में जानकारी कुछ अलग-अलग रिपोर्ट के अनुसार बदलती रहती है.   साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 79.5 लाख वाहन थे, जिनमें से 20.7 लाख प्राइवेट कारें थीं.साल 2021-22 में यह संख्या 1.2 करोड़ थी, जिसमें से 33.8 लाख प्राइवेट गाड़ियां थी.  सुप्रीम कोर्ट के 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के कारण वाहनों की संख्या में कमी आई है.

दिल्ली में गाड़ियों को लेकर नियम

  • दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए, 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं.
  • जुलाई 2025 तक, लगभग 62 लाख वाहन ऐसे थे जिन्हें "End-of-Life" (EOL) माना गया था और उन्हें ईंधन नहीं मिल रहा था.
  • इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन और 18 लाख चार पहिया वाहन थे. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और सड़कों की क्षमता उसकी तुलना में बहुत कम है.
  • सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

दिल्ली में गाड़ियों की कितनी Capacity है?

दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की वास्तविक नंबर और उनकी क्षमता को लेकर साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली में NCR (National Capital Region) के अन्य राज्यों से रजिस्ट्रर गाड़ियों की चलते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें-जिंदगी के इतने घंटे ट्रैफिक जाम में बर्बाद कर रहे हैं लोग, इन शहरों में है विकराल हो रही ये समस्या

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Vehicle Policy, Delhi Traffic Advisory News, Delhi Ncr Traffic, Gurugram Traffic Jam, Gurugram Traffic Jam Rain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com