नए साल के जश्न (Happy New Year 2026) की तैयारी में पूरी दुनिया लगी है. 2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है. राजधानी दिल्ली में भी अभी से ही उत्साह देखा जा रहा है. खासकर Gen-Z और युवा 31 दिसंबर की शाम की तैयारी में लगे हैं. नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के इंडिया गेट (India Gate), कनॉट प्लेस (Connaught Place) और अन्य प्रमुख स्पॉट पर जुटते हैं. नए साल के जश्न और संभावित भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने 31 दिसंबर 2025 के लिए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी (New Year Traffic Advisory) जारी की है. ये खास तौर पर CP यानी कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास लागू होगी.
कनॉट प्लेस में कब से रहेगी नो एंट्री?
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस के आसपास सख्त यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होने तक जारी रहेंगे. ये पाबंदियां निजी और सार्वजनिक-दोनों तरह के वाहनों पर लागू होंगी. कुछ स्पॉट तय किए गए हैं, जहां से आगे किसी भी वाहन को कनॉट प्लेस की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी.
- मंडी हाउस राउंडअबाउट
- बंगाली मार्केट राउंडअबाउट
- रंजीत सिंह फ्लाईओवर (नॉर्थ फुट)
- मिंटो रोड-डीडीयू मार्ग क्रॉसिंग
- चेम्सफोर्ड रोड (मुंजे चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास)
- आरके आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग
- गोल मार्केट, जीपीओ, पटेल चौक
- कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड
- जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन
- विंडसर प्लेस राउंडअबाउट
इसके अलावा, कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्कल में बिना वैध पास किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
...तो फिर कनॉट प्लेस के लिए पार्किंग कहां करें?
कनॉट प्लेस के आसपास सीमित पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर मिलेगी. इनमें शामिल हैं.
- गोल डाकखाना के पास (काली बाड़ी मार्ग, पं. पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग)
- पटेल चौक के पास रकाबगंज रोड (AIR के पीछे)
- मंडी हाउस के पास कॉपरनिकस मार्ग
- मिंटो रोड और डीडीयू मार्ग
- पंचकुइयां रोड, आरके आश्रम मार्ग, पहाड़गंज की ओर
- बंगाली मार्केट, विंडसर प्लेस, जंतर-मंतर रोड
जहां-तहां गाड़ी पार्क करने पर वाहन टो किए जाएंगे यानी खींच ले जाएंगे और जुर्माना भी होगा.
इंडिया गेट की ओर भी सख्ती
इंडिया गेट और सी-हेक्सागन इलाके में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए कई पॉइंट्स से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में राजपथ, जनपथ, मथुरा रोड, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस जैसे इलाकों में आवाजाही सीमित की जा सकती है.
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इंडिया गेट आने के लिए अपनी गाड़ी न लाएं, क्योंकि पार्किंग की भारी दिक्कत रहेगी.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए खास सलाह
- दक्षिण दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते सुझाए गए हैं.
- चेल्म्सफोर्ड रोड से स्टेशन में एंट्री बंद रहेगी
- यात्री अजमेरी गेट की सेकेंड एंट्री या पहाड़गंज रूट का इस्तेमाल करें
राहत की बात यह है कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
आम लोगों के लिए सलाह
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें
- ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें
- मथुरा रोड और भैरो रोड (निजामुद्दीन से प्रगति मैदान) से बचें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान असुविधा से बचने के लिए यात्रा की पहले से योजना बनाना जरूरी है, लेकिन ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें. जश्न के बीच सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए गए हैं.
