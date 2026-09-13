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दिल्ली पुलिस की लेडी अफसर साड़ी पहनकर फायरिंग करते द‍िखीं, सामने आईं 1980 की तस्वीरें

दिल्ली पुलिस का 80s AI ट्रेंड पर अनोखा जवाब द‍िया है. 46 साल पुरानी तस्वीरों में द‍िल्‍ली पुल‍िस मह‍िला अफसर साड़ी पहनकर बंदूक से न‍िशाना लगाती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही IPS आशना चौधरी और अंशिका वर्मा ने भी 1980 के दशक की फोटो ट्रेंड का ह‍िस्‍सा बनीं. 

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दिल्ली पुलिस की लेडी अफसर साड़ी पहनकर फायरिंग करते द‍िखीं, सामने आईं 1980 की तस्वीरें
80s AI Trend: दिल्ली पुलिस ने शेयर कीं 46 साल पुरानी असली तस्वीरें, साड़ी पहने लेडी अफसरों का फायरिंग अंदाज हुआ हिट
  • दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर 1980 के दशक की असली और पुरानी तस्वीरें साझा की हैं
  • साड़ी पहनकर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग अभ्यास और परेड करते पुलिसकर्मियों की झलक मिलती है
  • दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे 80 के दशक के AI फोटो ट्रेंड के मुकाबले अपनी वास्तविक तस्वीरें शेयर की
1980 के दशक में दिल्ली पुलिस में महिला अधिकारियों की संख्या कितनी थी?

1980 के दशक के AI फोटो ट्रेंड में दिल्ली पुलिस ने 46 साल पुरानी असली तस्वीरों के साथ एंट्री ली है. साड़ी पहनकर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग किए जाने की ऐसी तस्वीरें शेयर की गई हैं, जो दिल्ली पुलिस की ऐतिहासिक विरासत को बयां कर रही हैं. 

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delhi police shares 1980s real photos 80s ai trend

दिल्ली पुलिस की इंस्टाग्राम पोस्ट और विंटेज फोटो

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से #80sTrend के साथ पांच पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें साड़ी पहने महिला पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग का अभ्यास, परेड करते दिल्ली पुलिस के जवान, परेड की सलामी लेते दिल्ली पुलिस अधिकारी, कार में वायरलेस का इस्तेमाल और कारों के काफिले के पास खड़े पुलिसकर्मियों की तस्वीरें शामिल हैं. द‍िल्‍ली पुल‍िस की इन पुरानी तस्‍वीरों को सोशल मीड‍िया पर खूब पसंद क‍िया जा रहा है.  

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delhi police Lady Officer firing

AI नहीं, ये है असली इतिहास: 80 के दशक की साड़ी पहनकर फायरिंग करती दिल्ली पुलिस की महिला अफसर. 

दिल्ली पुलिस का संदेश-नो प्रॉम्प्ट, नो फ़िल्टर

इन द‍िनों सोशल मीड‍िया पर चल रहे 80 के दशक वाले AI फोटो ट्रेंड के बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी वास्तविक तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "जब हमारे पास असली तस्वीरें मौजूद हैं, तो AI से 80 के दशक की तस्वीरें क्यों बनाई जाएं? कोई प्रॉम्प्ट नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं. बस असली फ़ुटेज और सेवा की विरासत." सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स इन तस्वीरों को 80s ट्रेंड की अवॉर्ड जीतने वाली तस्वीरें बता रहे हैं.  

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delhi police Old photo

दिल्ली पुलिस ने शेयर कीं 46 साल पुरानी असली तस्वीरें.

आईपीएस आशना चौधरी और अंशिका वर्मा ने भी शेयर कीं तस्वीरें

AI से 1980 के फैशन और फोटोग्राफी ट्रेंड को लेकर न केवल दिल्ली पुलिस, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा की महिला आईपीएस अफसरों ने भी रेट्रो थीम और विंटेज पोस्टर की तस्वीरें शेयर की हैं. यूपी कैडर की चर्चित आईपीएस व मथुरा एएसपी आशना चौधरी ने 1980 के दशक की अपनी काल्पनिक फ़िल्म 'दिल के मुसाफ़िर' का पोस्टर शेयर किया. वहीं, दूसरी ओर आईपीएस अंशिका वर्मा ने अपने पति बिजनौर एसपी आईपीएस के. के. बिश्नोई की 80s AI ट्रेंड वाली तस्वीरें शेयर की हैं.    

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delhi police Old photo

दिल्ली पुलिस ने 80 के दशक की रियल फोटो से दिया AI ट्रेंड को करारा जवाब

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