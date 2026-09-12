उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी भी 1980 के दशक की एआई फोटो ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. आशना चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ड्रामैटिक फिल्म का पोस्टर जारी किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. 'दिल के मुसाफिर' नाम की इस काल्पनिक फिल्म में नायक-नायिका की भूमिका में खुद आशना चौधरी और उनके पति आईएएस अभिनव सिवाच नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया 'दिल के मुसाफिर' का ड्रामैटिक पोस्टर

आईपीएस आशना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एआई से तैयार किया गया फिल्म 'दिल के मुसाफिर' का ड्रामैटिक पोस्टर जारी करते हुए लिखा-"आखिरकार, हम अपनी जिंदगी के ड्रामैटिक एक्टर हैं. यादों को नए सिरे से लिखना, बीते हुए समय को रोमांटिक बनाना, और जहां भी कहानी कमजोर लगे, वहां ड्रामा पर ड्रामा जोड़ते जाना."

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'हम अपनी जिंदगी के एक्टर हैं...' IPS आशना चौधरी ने शेयर की 80s स्टाइल AI फोटो. Photo Credit: aashna chaudhary instagram

हापुड़ की रहने वाली हैं IPS आशना, मथुरा में हैं तैनात

आईपीएस आशना चौधरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली हैं. आशना का जन्म 28 अगस्त 1998 को अजीत सिंह के घर हुआ था. वर्तमान में आशना चौधरी की पोस्टिंग मथुरा में एएसपी पद पर है. यूपी कैडर में 2023 बैच की आईपीएस अफसर आशना चौधरी के पास बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री है. उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 116वीं रैंक हासिल की थी.

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LBSNAA में शुरू हुई लव स्टोरी, दिसंबर 2025 में रचाई शादी

आईपीएस आशना चौधरी ने दिसंबर 2025 में आईएएस अभिनव सिवाच से शादी की है. दोनों एक ही बैच के अफसर हैं. कहा जाता है कि इनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. पहले दोनों में दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई. इस तरह दोनों ने लव मैरिज की है.

लाखों का पैकेज छोड़ आईएएस बने अभिनव सिवाच

अभिनव सिवाच मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गौरखपुर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने साल 2016 में दिल्ली से बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया. इसके बाद लाखों रुपये का जॉब पैकेज छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल करके यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी बने.

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