दिल्ली में होने लगती बर्फबारी, कई साल पहले इतने नीचे पहुंच गया था तापमान

Delhi Coldest Day Record: दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का असर यहां रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ रहा है. हालांकि ठंड उस तरह नहीं पड़ रही है, जैसे पहले हुआ करती थी. एक दौर था, जब दिल्ली में काफी भयंकर सर्दी होती थी.

दिल्ली में ठंड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Delhi Coldest Temperature: दिल्ली और पूरा एनसीआर फिलहाल शीतलहर की चपेट में है, घने कोहरे की चादर ने दिल्लीवालों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है. कोहरे के चलते ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और डिले की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि तापमान उतना नहीं गिरा है, जितना दिल्ली की सर्दियों में गिरता है. फिलहाल दिल्ली का तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस तक है. आज हम आपको दिल्ली में सबसे कम टेंपरेचर के रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जब तापमान इतना कम हो गया था कि ये फ्रीजिंग प्वाइंट के काफी नजदीक पहुंच गया. यानी अगर तापमान थोड़ा और गिरता तो दिल्ली में पहली बार बर्फबारी भी हो सकती थी. 

कितना गिर गया था तापमान?

दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो फ्रीजिंग प्वाइंट से काफी नजदीक था. इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ी थी और दिल्ली के लोगों ने सबसे सर्द रात देखी थी. ये तापमान 11 जनवरी 1967 को रिकॉर्ड हुआ था. इसके बाद इतना कम तापमान दिल्ली में कभी दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद जनवरी 2017 में 3.40 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया. 

दिल्ली में नहीं पड़ रही वैसी सर्दी

दिल्ली की सर्दी कुछ ऐसी हुआ करती थी कि इसे लेकर गाने तक बन गए थे. हालांकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में उस तरह की सर्दी नहीं पड़ी है. कुछ लोग ग्लोबल वॉर्मिंग को इसका कारण बताते हैं, वहीं IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पूरा मामला पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर होता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने पर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी सर्द हवाएं चलती हैं. इसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी से दिल्ली में सर्दी कम पड़ रही है. दिसंबर के मुकाबले दिल्ली का पारा जनवरी में थोड़ा गिर सकता है. 

इन राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड

देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इसमें जम्मू-कश्मीर का नाम सबसे ऊपर है, यहां 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है और आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड और ओडिशा में भी शीतलहर देखी जा रही है. भारी ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है, साथ ही कुछ ही दिनों में विंटर वेकेशन का भी ऐलान कर दिया जाएगा. 

