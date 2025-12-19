विज्ञापन
भारत में यहां पड़ती है सबसे ज्यादा ठंड,  -40°C में जमने लगता है पूरा शरीर

लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित द्रास भारत की सबसे ठंडी बसी हुई जगह है, जहां सर्दियों में तापमान –40°C से भी नीचे चला जाता है. हिमालय की ऊंची घाटी में बसा यह शहर अपनी कठोर सर्दी, मजबूत जीवनशैली और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है.

भारत की सबसे ठंडी जगह

Coldest Place In India: भारत में जब सबसे ठंडी जगहों की बात होती है, तो ज्यादातर लोग कश्मीर, हिमाचल या सिक्किम का नाम लेते हैं. लेकिन देश में सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से एक भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है. लद्दाख के कारगिल जिले में बसा द्रास (Dras) न सिर्फ भारत की सबसे ठंडी बस्ती है, बल्कि इसे दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रहने वाली जगह भी माना जाता है.

कहां स्थित है द्रास?

द्रास लद्दाख के कारगिल जिले में, श्रीनगर-लेह हाईवे पर स्थित है. यह कारगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. ऊंचे-ऊंचे हिमालयी पहाड़ों से घिरी यह घाटी ठंडी हवाओं को रोक लेती है, जिससे यहां का तापमान काफी नीचे चला जाता है. यही वजह है कि द्रास को "Gateway to Ladakh" भी कहा जाता है.

द्रास का मौसम

द्रास में सर्दियां बेहद मुश्किल होती हैं. यहां बर्फबारी पतझड़ के आखिर में शुरू होकर वसंत तक जारी रहती है. सर्दियों में तापमान अक्सर -20°C से नीचे रहता है और कई बार -40°C से भी कम रिकॉर्ड किया गया है. कई महीनों तक पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह बदल जाता है.

कितना ठंडा होता है द्रास?

द्रास को लेकर यह कहा जाता है कि एक बार यहां तापमान करीब -60°C तक गिर गया था. हालांकि यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन इससे यहां की स्थिति का अंदाजा जरूर मिलता है. इसी वजह से द्रास की तुलना साइबेरिया के ओम्याकॉन से की जाती है.

ठंड में ज़िंदगी

इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां के घर मोटी पत्थर की दीवारों और लकड़ी के इंसुलेशन से बने होते हैं. सर्दी शुरू होने से पहले ही खाने-पीने और ईंधन का स्टॉक कर लिया जाता है. ऊनी कपड़े, पारंपरिक भोजन और जलाने की लकड़ी यहां की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं. 

