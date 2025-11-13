दुनिया के इन देशों में होते हैं सबसे ज्यादा आतंकी हमले, देख लीजिए पूरी लिस्ट

दिल्ली बम धमाका मामले में अब कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और सहारनपुर से संदिग्ध आतंकियों को एजेंसियां पकड़ रही हैं. बताया गया है कि ये आतंकी भारत में किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे थे, हालांकि मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद पैनिक में आकर लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया. भारत में इससे पहले भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई. हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में काफी पीछे है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं. आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे, जहां आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं.

पहले नंबर पर है ये देश

आतंकवाद का जब भी नाम आता है तो पाकिस्तान का का जिक्र होता है. हालांकि पाकिस्तान वो देश नहीं है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं. थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस (2024) की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, जिसे पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था. GTI में इसका स्कोर 8.58 है. आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं दर्ज की गईं.

अफजल गुरु से लेकर ओसामा बिन लादेन तक, इतने पढ़े-लिखे थे ये खतरनाक आतंकी

दूसरे नंबर पर है ये देश

पाकिस्तान इस मामले में दूसरे नंबर पर भी नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर इजरायल है. इजरायल में आतंकी हमलों की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है. यहां हमास और बाकी आतंकी संगठनों की तरफ से कई हमले किए जाते हैं. तीसरे नंबर पर माली है, यहां भी आतंकी हमलों की संख्या काफी ज्यादा है. इसीलिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इसे तीसरे रैंक पर रखा गया है.

चौथे नंबर पर पाकिस्तान

आतंकी हमलों की इस रिपोर्ट में चौथा नंबर पाकिस्तान का है. यानी पाकिस्तान दुनिया का ऐसा चौथा देश है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं. हर साल यहां कई आतंकी हमले होते हैं, साथ ही दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी संगठन भी इसी देश में रहते हैं. लिस्ट में पांचवां नंबर सीरिया का है.

भारत का कौन सा नंबर?

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें नंबर पर आता है. भारत में पिछले कुछ सालों में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं. उरी से लेकर पुलवामा और मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने जमकर तबाही मचाई. हालांकि भारत सबसे ज्यादा आतंकी हमलों के मामले में टॉप-10 देशों की लिस्ट से बाहर है.