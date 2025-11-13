Delhi Blast Case: अफजल गुरु से लेकर ओसामा बिन लादेन तक, इतने पढ़े-लिखे थे ये खतरनाक आतंकी

Delhi Blast Case: भारत में अब तक कई तरह के आंतकी मॉड्यूल देखे गए हैं, लेकिन दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद एक ऐसा मॉड्यूल सामने आया है, जिसने सभी को चौंकाकर रख दिया. इस बार आतंकी घटना को अंजाम देने और साजिश करने वाले कोई और नहीं, बल्कि पेश से डॉक्टर थे. जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसे चलाने वाला उमर मोहम्मद भी एक डॉक्टर था. अब कई लोगों का ये कहना है कि आखिर इतने पढ़े-लिखे लोग आतंकियों का साथ कैसे दे सकते हैं और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इन डॉक्टरों से पहले भी कई ऐसे खूंखार आतंकी सामने आए हैं, जो काफी ज्यादा पढ़े-लिखे थे.

ओसामा बिन लादेन

अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने वाला और अलकायदा बनाने वाला ओसामा बिन लादेन भी काफी पढ़ा-लिखा था, लेकिन उसके मंसूबे काफी खतरनाक थे. ओसामा काफी तेज तर्रार था और पेशे से एक सिविल इंजीनियर था. बाद में उसने आतंक के रास्ते को चुना और दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन खड़ा कर दिया. कई साल बाद 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में उसे मार गिराया.

अयमान अल-जवाहिरी

अल-कायदा के आतंकी नेता अयमान अल-जवाहिरी ने भी मिस्र की Cairo University से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. वो एक आई सर्जन यानी आंखों का डॉक्टर था. ये वही आतंकी था, जिसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर तमाम बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची थी. अल-जवाहिरी को भी अमेरिका ने 2022 में एक ड्रोन हमले से मार गिराया था.

सैयद सलाउद्दीन

हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन भी काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली है. सैयद सलाउद्दीन मोस्ट वांटेड आतंकी है और कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का काम करता है.

हाफिज सईद: लश्कर-ए-तैयबा (LET) के चीफ हाफिज सईद का नाम भी दिल्ली बम धमाके से जुड़ रहा है, इस आतंकी सरगना ने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है. हाफिज सईद के पास मास्टर डिग्री है. यानी ये आतंकी भी पढ़ा-लिखा है.

याकूब मेमन: मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मास्टरमाइंड याकूब मेमन ने भी कई डिग्रियां ली थीं और वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था.

अफजल गुरु: 2001 में भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी. कॉम की पढ़ाई की थी. पुलिस ने उसे कश्मीर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया.

