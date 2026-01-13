Budget 2026: बजट को हिंदी में क्या कहते हैं? जान लीजिए किस भाषा से आया ये शब्द

Budget Meaning In Hindi: जैसे ही बजट का नाम लिया जाता है, लोगों के दिमाग में टैक्स, महंगाई, सैलरी और खर्च का पूरा गणित घूमने लगता है. सरकार का बजट हो या घर का मासिक बजट, ये शब्द हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. खास बात ये है कि हम रोज जिस बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो असल में हिंदी का नहीं है. फिर भी ये हमारी बोली का इतना आम शब्द बन गया है कि बिना इसके बात ही अधूरी लगती है. बहुत से लोग ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर बजट को हिंदी में क्या कहा जाता है और ये शब्द भारत में कहां से आया. अगर आपको भी शब्दों के पीछे की कहानी जानना पसंद है, तो ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी.

बजट को हिंदी में क्या कहा जाता है

बजट का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है 'आय-व्यय विवरण'. इसका सीधा सा मतलब है आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब. जब सरकार बजट पेश करती है, तो वो देश की कमाई और खर्च की पूरी योजना सामने रखती है. इसी तरह घर का बजट मतलब महीने की सैलरी कहां खर्च होगी और कहां बचत होगी. हिंदी में इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' और 'अनुमानित लेखा' भी कहा जाता है. आसान शब्दों में कहें तो बजट वो प्लान है, जो पैसों को बिगड़ने से बचाता है.

बजट शब्द कहां से आया

बजट शब्द की कहानी काफी रोचक है. ये शब्द फ्रेंच भाषा के 'Bougette' से निकला है, जिसका मतलब होता है छोटा थैला या बैग. पुराने जमाने में ब्रिटेन के वित्त मंत्री अपने जरूरी कागजात एक बैग में लेकर संसद जाते थे. उसी बैग को Bougette कहा जाता था. धीरे-धीरे इस शब्द का इस्तेमाल पैसों के हिसाब-किताब के लिए होने लगा. बाद में यही शब्द अंग्रेजी में Budget बन गया और अंग्रेजों के साथ भारत पहुंच गया.

आज के दौर में बजट क्यों जरूरी है

आज बजट सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है. हर इंसान अपनी कमाई का बजट बनाता है, ताकि महीने के आखिर में जेब खाली न हो. परिवार, बिजनेस और बड़ी कंपनियां भी बजट के सहारे ही आगे की प्लानिंग करती हैं. सही बजट इंसान को फालतू खर्च से बचाता है और भविष्य को सुरक्षित बनाता है. इसलिए भले ही बजट विदेशी शब्द हो, लेकिन इसकी अहमियत पूरी तरह देसी है.

