कितने करोड़ का था आजाद भारत का पहला बजट? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

India First Budget: 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी आम लोगों, जॉब पर्सन, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, महंगाई पर लगाम लगेगी या नहीं, इन सवालों के बीच बजट चर्चा में है. 2025-26 के बजट में 50.65 लाख करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट कितने करोड़ का था. आज के लाखों करोड़ के बजट को देखकर यह आंकड़ा जानकर आप सच में चौंक जाएंगे.

बजट क्या होता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक, केंद्रीय बजट सरकार का वह एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार का रेवेन्यू कितना होगा और खर्च (Expenditure) कहां-कहां किया जाएगा. केंद्रीय बजट दो हिस्सों में बांटा जाता है पहला रेवेन्यू बजट, जिसमें सरकार की रोज़मर्रा की आय और खर्च होता है, दूसरा कैपिटल बजट, जिसमें निवेश, कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े खर्च शामिल होते हैं. आज भले ही बजट एक बड़ा आर्थिक दस्तावेज हो, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों और कठिन हालात में हुई थी.

भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का पहला बजट आजादी के बाद नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था. यह बजट उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था. उस दौर में बजट का मकसद आम जनता की भलाई से ज्यादा, ब्रिटिश शासन की जरूरतों को पूरा करना था.

आजाद भारत का पहला यूनियन बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. इस बजट को पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री सर आरके शनमुखम चेट्टी थे. यह बजट ऐसे समय में आया, जब देश विभाजन की त्रासदी झेल रहा था. चारों तरफ दंगे, विस्थापन, आर्थिक अनिश्चितता और सीमित संसाधन थे. यही वजह है कि यह बजट पूरे एक साल का नहीं, बल्कि सिर्फ साढ़े सात महीने के लिए तैयार किया गया था.

पहला बजट कितने करोड़ का था

आजाद भारत का पहला बजट सिर्फ 171.15 करोड़ रुपए का था. पहले बजट से जुड़े अहम आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल रेवेन्यू (आय) 171.15 करोड़, कुल खर्च 197.29 करोड़ रुपए था, जो कुछ रिकॉर्ड में 197.39 करोड़ भी दर्ज है. तब राजकोषीय घाटा 24.59 करोड़ और रक्षा बजट 92.74 करोड़ का था. उस दौर में कुल खर्च का करीब 46-50% हिस्सा सिर्फ रक्षा पर खर्च हुआ, क्योंकि देश को नई सीमाओं और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था.