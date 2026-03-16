सिर्फ 10 हजार रुपये में घूमिए भारत की ये खूबसूरत जगहें, कम बजट में भी बन सकती है शानदार ट्रिप

Budget Travel Tips for India: घूमने का शौक लगभग हर किसी को होता है, लेकिन अक्सर लोग यह सोचकर ट्रिप टाल देते हैं कि यात्रा बहुत महंगी होगी. जबकि सच्चाई यह है कि अगर थोड़ी समझदारी से प्लानिंग की जाए तो कम बजट में भी शानदार ट्रिप की जा सकती है. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां आप लगभग 10 हजार रुपये के बजट में आराम से घूम सकते हैं. सही समय पर टिकट बुक करना, बजट होटल चुनना और लोकल फूड का आनंद लेना, इन छोटे-छोटे तरीकों से यात्रा का खर्च काफी कम किया जा सकता है. अगर आप भी कम पैसों में यादगार ट्रिप करना चाहते हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

भारत में 10 हजार के बजट में कहां घूम सकते हैं आप? | Where Can You Travel in India On a Budget of 10,000?

1. ऋषिकेश, उत्तराखंड - एडवेंचर और शांति दोनों का मजा

अगर आप पहाड़ों और एडवेंचर के शौकीन हैं तो ऋषिकेश एक शानदार विकल्प है. यहां गंगा नदी के किनारे खूबसूरत घाट, योग सेंटर और कैफे का अलग ही माहौल मिलता है.

क्या कर सकते हैं:

रिवर राफ्टिंग

लक्ष्मण झूला और राम झूला घूमना

गंगा आरती देखना

यहां कई बजट हॉस्टल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, जिससे ट्रिप आसानी से 10 हजार के अंदर हो सकती है.

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2. जयपुर, राजस्थान - इतिहास और शाही संस्कृति

जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और यहां की ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं.

घूमने की जगहें:

हवा महल

आमेर किला

सिटी पैलेस

जंतर मंतर

यहां लोकल स्ट्रीट फूड और सस्ते होटल आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कम बजट में भी अच्छा अनुभव मिलता है.

3. वाराणसी, उत्तर प्रदेश - आध्यात्म और संस्कृति का संगम

वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है. यहां का आध्यात्मिक माहौल और गंगा घाटों की खूबसूरती पर्यटकों को अलग अनुभव देती है.

क्या देखें:

काशी विश्वनाथ मंदिर

दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती

बनारसी गलियों की सैर

यहां खाने और रहने का खर्च काफी कम होता है, इसलिए 10 हजार रुपये में आराम से ट्रिप प्लान हो सकती है.

4. मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश - पहाड़ और तिब्बती संस्कृति

अगर आपको पहाड़ और शांत वातावरण पसंद है, तो मैक्लोडगंज एक बेहतरीन जगह है. यह धर्मशाला के पास स्थित छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है.

यहां क्या करें:

त्रिउंड ट्रेक

दलाई लामा मंदिर घूमना

स्थानीय तिब्बती फूड का स्वाद लेना

यहां भी बजट गेस्ट हाउस और हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं.

5. उदयपुर, राजस्थान - झीलों का शहर

उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और राजसी महलों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का शांत और रोमांटिक माहौल पर्यटकों को बेहद पसंद आता है.

घूमने की जगहें:

पिछोला झील

सिटी पैलेस

फतेह सागर झील

ऑफ-सीजन में यहां सस्ते होटल मिल जाते हैं, जिससे कम बजट में भी ट्रिप का मजा लिया जा सकता है.

यात्रा करने के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. थोड़ी समझदारी और सही प्लानिंग से आप कम पैसों में भी शानदार जगहों की सैर कर सकते हैं. भारत में कई ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो खूबसूरती, संस्कृति और एडवेंचर का बेहतरीन अनुभव देती हैं. अगर आपका बजट करीब 10 हजार रुपये है, तो भी आप इन जगहों पर आराम से ट्रिप प्लान कर सकते हैं और यादगार यादें बना सकते हैं.