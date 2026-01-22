1971 की भारत-पाक वॉर पर बनी है बॉर्डर 2, पहली वाली BORDER किस युद्ध पर बनी थी?

‘धुरंधर' की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा है, और वो है सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2', जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ‘बॉर्डर 2' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बना हुआ है. रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि 'बॉर्डर 2' पर्दे पर जबरदस्त कमाई कर सकती है.

वहीं लोग भी ‘बॉर्डर 2' देखने के लिए बेताब हैं और काफी इमोशनल भी हो रहे हैं, और हों भी क्यों ना 26 जनवरी से पहले सनी पाजी अपने बाकी के साथियों के साथ एक बार फिर पर्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए उसी युद्ध का वही जुनून दिखाने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने 1997 में अपनी फिल्म ‘बॉर्डर' में दिखाया था. चलिए ‘बॉर्डर 2' देखने से पहले हम आपको बताते हैं ‘बॉर्डर' किस युद्ध पर आधारित थी.

बैटल ऑफ लोंगेवाला की थी कहानी

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितनी भी जंग हुईं उनमें पड़ोसी मुल्क ने हमेशा मुंह की खाई है. इन्हीं में से एक जंग 54 साल पहले 1971 में जैसलमेर के बॉर्डर लोंगेवाला में हुई थी. जिस वक्त पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर हमला किया तब वहां भारतीय फौज के कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जिनका किरदार सनी देओल ने 'बॉर्डर' में निभाया था.

दरअसल, पाकिस्तान ने 4-5 दिसंबर 1971 को राजस्थान के इस इलाके पर कब्जा करने के मकसद से अचानक हमला कर दिया था. थार रेगिस्तान में दूरदराज की लोंगेवाला पोस्ट पर एक छोटी भारतीय टुकड़ी का सामना एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना से हुआ था. तब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी (बाद में ब्रिगेडियर, जिन्हें महावीर चक्र मिला) 23वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट के लगभग 120 सैनिकों और कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की कमान संभाल रहे थे.

पाकिस्तानी सेना ने पूरी इन्फैंट्री ब्रिगेड के साथ हमला किया जिसमें लगभग 2,000-3,000 सैनिक और 40 से ज्यादा टैंक शामिल थे. लेकिन भारतीय सेना ने रात भर एंटी-टैंक हथियारों और टीलों में चालाकी से पोजीशन लेकर दुश्मनों का डटकर सामना किया और लंबे युद्ध के बाद जीत हासिल की.

क्या है बॉर्डर 2 की कहानी

लोंगेवाला की जंग के बाद अब 'बॉर्डर 2' में ऑपरेशन चंगेज खान की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म में इस बार सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में दिखाई देंगे. वहीं इस बार फिल्म का निर्देशन किया है ‘केसरी' के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने.

