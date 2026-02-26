विज्ञापन
कोरापुट में बड़ी ड्रग्स कार्रवाई, 200 करोड़ का हशीश ऑयल, 2 टन से ज्यादा गांजा जब्त

कोरापुट पुलिस ने ओडिशा–आंध्र बॉर्डर के पास जंगल में चल रही टेम्पररी यूनिट पर छापा मारकर 200 करोड़ का 1800 लीटर हशीश ऑयल और 5 करोड़ कीमत का 1000 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया.

कोरापुट में बड़ी ड्रग्स कार्रवाई, 200 करोड़ का हशीश ऑयल, 2 टन से ज्यादा गांजा जब्त
इंटरस्टेट रैकेट के मास्टरमाइंड की भी पहचान
  • कोरापुट पुलिस ने ओडिशा–आंध्र प्रदेश सीमा के जंगल में 1800 लीटर हशीश ऑयल और 1000 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त
  • इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया और पुलिस टीमों ने नाव और जंगल के रास्ते से इलाके में पहुंच कर छापा मारा
  • मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी
कोरापुट पुलिस ने ओडिशा–आंध्र बॉर्डर के पास जंगल में चल रही एक टेम्पररी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बड़ी कार्रवाई की. यहां से 200 करोड़ का 1800 लीटर हशीश ऑयल और 5 करोड़ से अधिक कीमत का 1000 किलोग्राम से ज्यादा का गांजा ज़ब्त किया गया. नंदपुर में एक अलग रेड में 1143 किलोग्राम गांजा भी पकड़ा गया. यह यूनिट एक दूरदराज़ जंगल वाले इलाके में चल रही थी. पुलिस टीमें नावों से मौके पर पहुंचीं और फिर रेड करने के लिए मुश्किल इलाकों से गुजरीं. कई मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल भी जब्त किए गए. मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में इंटरस्टेट लिंक मिले हैं. जांच जारी है.

नंदपुर में अलग छापेमारी: 1143 किलोग्राम गांजा बरामद

नंदपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक अलग रेड में, पुलिस ने करीब 5 करोड़ कीमत का 1143 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया. यह प्रतिबंधित सामान दो पिकअप गाड़ियों में प्लास्टिक ट्रे के अंदर छिपाया गया था. चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कोरापुट के सेमिलीगुडा से दो सप्लायर और हरियाणा से दो रिसीवर शामिल हैं.

SP का बयान: इंटेलिजेंस इनपुट पर योजनाबद्ध ऑपरेशन

NDTV से बात करते हुए कोरापुट के SP रोहित वर्मा ने कहा कि यह ऑपरेशन खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया था. मुश्किल इलाके के बावजूद, हमारी टीमों ने सफलतापूर्वक रेड की. हम दूर-दराज़ के इलाकों से चल रहे इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे.

सीमा और जंगल क्षेत्रों में ऑपरेशन जारी रहेंगे

पुलिस ने चेतावनी दी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बॉर्डर और जंगल वाले इलाकों में भी इसी तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे. “यह दक्षिणी ओडिशा में सबसे बड़े एंटी-ड्रग ऑपरेशन में से एक है. कोरापुट पुलिस ने ओडिशा–आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर झोलापुट रिजर्वॉयर के पास जंगल के अंदर चल रही एक टेम्पररी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1800 लीटर से ज्यादा हशीश ऑयल जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ आंकी गई है.”

खास इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की लीडरशिप में पुलिस टीम ने एक प्लान किया हुआ ऑपरेशन किया. मुश्किल इलाका और दूर की लोकेशन होने की वजह से, टीमें नावों से मौके पर पहुंचीं और फिर आरोपियों को अलर्ट करने से बचने के लिए जंगल के रास्ते ट्रेकिंग की. हशीश ऑयल के साथ, लगभग 5 करोड़ की कीमत का 1000 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और कई मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल भी जब्त किए गए.

पुलिस का कहना है कि इंटरस्टेट रैकेट के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ऑपरेशन अभी भी जारी है, और ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है.

जिले में अलग कार्रवाई: 1143 किलोग्राम गांजा, 4 गिरफ्तार

जिले में एक अलग रेड में, लगभग ₹5 करोड़ कीमत का 1143 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. नंदपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर दो पिकअप गाड़ियों से बरामदगी की गई. 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हरियाणा के दो कथित रिसीवर और सेमिलीगुडा के दो लोकल सप्लायर शामिल हैं. अधिकारियों ने दोहराया है कि इस इलाके में चल रहे इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
 

Koraput Drug Bust, Hashish Oil Seized, 1800 Litre Hashish Oil, Over 2 Tons Ganja Seized, Odisha Andhra Border
