एग्जिट पोल में नीतीश फिर बन रहे सीएम, किसके नाम है सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड?

Bihar Election Exit Polls Result: बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार भी एनडीए ने चुनाव लड़ा. हालांकि सीएम के नाम पर किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि अगर एनडीए सत्ता में वापसी करता है तो नीतीश को एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है. वोटिंग के आखिरी चरण के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, ऐसे में अगर ये अनुमान वाकई सच साबित हुए तो नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दिख सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है और नीतीश कुमार कौन से नंबर पर आते हैं.
नीतीश कुमार के नाम दर्ज है रिकॉर्ड
दरअसल नीतीश कुमार ही वो नेता हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है. हालांकि नीतीश सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने वाले रिकॉर्ड में काफी पीछे हैं. नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बनाए और तोड़े, जिसके चलते उन्हें बार-बार इस्तीफा देना पड़ा और फिर सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी. नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. नीतीश कुमार अब तक नौ बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.
लिस्ट में ये नेता भी शामिल
हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह इस मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होने कुल 6 बार सीएम पद की शपथ ली. इनके बाद तमिलनाडु में राज करने वालीं जयललिता ने भी 6 बार सीएम पद की शपथ ली थी. सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग (5), पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु (5), अरुणाचल प्रदेश के गेगोंग अपांग (5) और ओडिशा के सीएम रहे नवीन पटनायक (5) भी इस लिस्ट में शामिल हैं.
सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने का रिकॉर्ड
सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार के नाम है, लेकिन सबसे लंबे वक्त तक सीएम के तौर पर काम करने का रिकॉर्ड सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग के नाम दर्ज है. उन्होंने कुल 24 साल, 165 दिन तक बतौर सीएम काम किया था. उनके बाद कई मुख्यमंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं.
- नवीन पटनायक, ओडिशा (24 साल, 99 दिन)
- ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल (23 साल, 137 दिन)
- गेगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश (22 साल, 250 दिन)
- लाल थनहवला, मिजोरम (22 साल, 60 दिन)
- वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश (21 साल, 13 दिन)
- माणिक सरकार, त्रिपुरा (19 साल, 363 दिन)
- एम. करुणानिधि, तमिलनाडु (18 साल, 362 दिन)
- प्रकाश सिंह बादल, पंजाब (18 साल, 350 दिन)
- नीतीश कुमार, बिहार (18 साल, 347 दिन)
