एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या होता है अंतर? जानें इन्हें लेकर क्या हैं नियम

Bihar Election Exit Poll Result: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है. उसके बाद एग्जिट के अनुमान सामने आ रहे हैं. जब भी किसी राज्य या देश में चुनाव होते हैं, तब वोटिंग खत्म होते ही टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक ही चीज चर्चा में आ जाती है, एग्जिट पोल. लोग टीवी आगे बैठ जाते हैं, मोबाइल रिफ्रेश करने लगते हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं.

हालांकि असली रिजल्ट तो वोटों की गिनती वाले दिन ही आते हैं, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जिट पोल असल में होता क्या है. यह ओपिनियन पोल से कैसे अलग है. इन दोनों को लेकर चुनाव आयोग ने क्या नियम लागू कर रखे हैं. चलिए, आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं.

एग्जिट पोल क्या होता है

एग्जिट पोल वो प्रक्रिया है जिसमें मतदान केंद्र पर वोट डालकर बाहर निकल रहे लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया. इन जवाबों के आधार पर एक अनुमान बनाया जाता है कि कौन जीत सकता है और कौन पीछे रह सकता है. यह सिर्फ अनुमान होता है, न कि फाइनल रिजल्ट. यह कई बार सही भी बैठता है और कई बार बिल्कुल उल्टा भी हो जाता है. टीवी चैनल्स, निजी सर्वे एजेंसियां या रिसर्च ग्रुप्स इसे करवाते हैं. यानी यह असल नतीजों से पहले अंदाजे के आधार पर एक झलक जैसा होता है.

ओपिनियन पोल क्या होता है

ओपिनियन पोल चुनाव से पहले किया जाता है. मतलब जब चुनाव होने ही वाले हों, उस समय लोगों से पूछा जाता है कि वे आने वाले चुनाव में किस पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं. यह मतदान से पहले वाले मूड, माहौल और चर्चा पर आधारित होता है. यानी यह लोगों की सोच को बताता है, जबकि एग्जिट पोल लोगों की चॉइस की बात करता है.

एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर

1. एग्जिट पोल वोटिंग के बाद और ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले होता है.

2. एग्जिट पोल से पता चलता है कि लोग वास्तव में क्या कर आए हैं और ओपिनियन पोल बताता है कि लोग क्या सोच रहे हैं.

एग्जिट पोल दिखाने के नियम क्या हैं

भारत में चुनाव आयोग ने यह साफ नियम बनाया है कि जब तक आखिरी फेज की वोटिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर एग्जिट पोल नहीं चलाया जा सकता है. यही वजह है कि आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं.