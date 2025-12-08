विज्ञापन
बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने कहां तक की है पढ़ाई? जानें आप भी कैसे बन सकते हैं अभिनेता

Bigg Boss Winner Gaurav Khanna Education: कानपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले गौरव खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक समय तक अपनी पहचान बनाई है. उनका जन्म 11, दिसंबर 1981 को हुआ था और उन्होंने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए की पढ़ाई पूरी की. शुरुआती करियर में उन्होंने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया था.

Bigg Boss Winner Gaurav Khanna Education: गौरव ने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए की पढ़ाई की थी.

Bigg Boss Winner Gaurav Khanna Education: बिग बॉस 19 का खिताब अभिनेता गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया है. गौरव खन्ना ने प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अरमान मलिक को पछाड़कर ये ट्रॉफी जीती है. उत्तर प्रदेश में जन्म गौरव खन्ना का मुंबई तक सफर उन लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक है, जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं. कानपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले गौरव खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक समय तक अपनी पहचान बनाई है. उनका जन्म 11, दिसंबर 1981 को हुआ था और उन्होंने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए की पढ़ाई पूरी की.

शुरुआती करियर में उन्होंने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, लेकिन उनका रुझान हमेशा अभिनय की दुनिया की ओर था. उन्होंने टीवी शो और विज्ञापनों में काम किया. उनका पहला प्रमुख टीवी शो 'भाभी' था, जिसके बाद उन्होंने 'कुमकुम : एक प्यारा सा बंधन', 'मेरी डोली तेरे अंगना', 'जीवनसाथी : हमसफर जिंदगी के', 'सीआईडी', और 'प्रेम या पहेली : चंद्रकांता' जैसे शो में काम किया.

उन्हें पहचान 2021 में सुपरहिट शो 'अनुपमा' के जरिए मिली, जिसमें उन्होंने अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया. इस शो में गौरव को मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंडियन टेली अवॉर्ड भी मिला.

गौरव खन्ना की नेट वर्थ (Gaurav Khanna Net Worth)

गौरव खन्ना की कुल संपत्ति लगभग 8 करोड़ के पास की है. वहीं उन्हें बिग बॉस 19 जीतने पर उन्हें 50 लाख रुपये मिले हैं. इसके अलावा उनका मुंबई में खुद का घर भी है. जिसकी कीमत करोड़ों में है.

कैसे बन सकते हैं अभिनेता

अभिनेता बनने का सपना मुंबई जाकर ही पूरा होता है. मुंबई में जाकर आप एक्टिंग की क्लासें लें और इस दौरान आपको कहां-कहां ऑडिशन हो रहे हैं इसकी जानकारी भी मिल जाएगी. अगर आपके अंदर एक्टिंग की कला है तो आसानी से ऑडिशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा. 

