बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी, फैंस से किया ये अपील

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को एक इंपर्सनेशन स्कैम के बारे में चेतावनी दी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए "स्कैम अलर्ट" जारी किया, और फैंस को बताया कि कोई उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. स्क्रीनशॉट में "आकांक्षा खन्ना" नाम से एक WhatsApp नंबर दिख रहा था. अपने फॉलोअर्स को अलर्ट करते हुए आकांक्षा ने लिखा, "कृपया इस नंबर को इग्नोर करें और रिपोर्ट करें क्योंकि यह मेरी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है और मेरे सभी दोस्तों को मैसेज कर रहा है." उन्होंने आगे साफ किया, "सभी सावधान रहें, यह मैं नहीं हूं.मेरे पास दूसरा कोई चालू नंबर नहीं है."

उन्होंने उस फेक नंबर को भी हाईलाइट किया और लोगों से अपील की कि वे उनके नाम से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दें.हाल ही में, आकांक्षा अपने पति का जन्मदिन और उनकी बिग बॉस 19 की जीत एक साथ मनाती हुई दिखीं. इस सेलिब्रेशन में फैंस और को-कंटेस्टेंट भी शामिल हुए, जहां गौरव खन्ना अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए भी दिखे. इवेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए गौरव ने लिखा, "एक शानदार रात, जन्मदिन और बिग बॉस 19 की जीत का जश्न. दोगुना कारण, दोगुना आभार." उन्होंने आगे कहा, "प्यार, हंसी और जाने-पहचाने चेहरों से घिरा हुआ. उन सभी को धन्यवाद जो आए, प्यार बरसाया और रात को इतना खास बनाया. हमेशा आभारी."

आकांक्षा चमोला के बारे में

आकांक्षा चमोला एक जानी-मानी टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल हैं. वह संतोषी मां, ये है आशिकी और क्राइम पेट्रोल जैसे पॉपुलर शो में नज़र आ चुकी हैं. वह अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती हैं और अक्सर अपने पति गौरव खन्ना के साथ खास मौकों को सेलिब्रेट करते हुए देखी जाती हैं.