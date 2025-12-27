विज्ञापन

लड़ने के बाद पीटने थे माता-पिता, 7वीं क्लास तक झेली छेड़छाड़, बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर का खुलासा

बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर ने हाल ही में उस मुश्किल दौर के बारे में बात की जो उन्होंने 7वीं क्लास के बाद झेला. उन्होंने एडेनोमायोसिस नाम की मेडिकल कंडीशन से जूझने और अपने माता-पिता के बीच लगातार तनाव से निपटने के बारे में बात की.

मालती चाहर ने बचपन में छेड़छाड़ का भी ज़िक्र किया
बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर ने हाल ही में उस मुश्किल दौर के बारे में बात की जो उन्होंने 7वीं क्लास के बाद झेला. उन्होंने एडेनोमायोसिस नाम की मेडिकल कंडीशन से जूझने और अपने माता-पिता के बीच लगातार तनाव से निपटने के बारे में बात की. टीवी होस्ट और पॉडकास्टर सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में मालती चाहर ने कहा, "मेरे माता-पिता के बीच बहुत तनाव था. वे लगातार लड़ते थे और बड़ी बहन होने के नाते, मुझे यह सब देखना पड़ता था. मेरा भाई क्रिकेट खेलने लगा था, जिससे वह इन लड़ाइयों से दूर रहता था." उन्होंने आगे कहा, "हम 1BHK घर में रहते थे - जब आपके माता-पिता लड़ रहे हों तो आप कहां जाएंगे?

कई बार मेरी मां मेरे पिता से झगड़ा करने के बाद मुझे मारती थीं और कभी-कभी मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे. उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इसका मुझ पर क्या असर हुआ. उनके बीच कम्पैटिबिलिटी की समस्या थी और वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं." इसके अलावा, उन्होंने याद किया कि कैसे उनके पिता ने 12वीं क्लास तक उनसे बात करना बंद कर दिया था और इसका उन पर क्या असर हुआ.

मालती ने आगे कहा, "मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती हूं. हालांकि, वह चाहते थे कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूं. उन्हें लगता था कि मुझे इन महत्वाकांक्षाओं से दूर रखने से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी. मुझे 11वीं क्लास तक छोटे बाल रखने के लिए मजबूर किया गया और कोई आज़ादी नहीं दी गई. इसने मुझे बहुत प्रभावित किया."

छेड़छाड़ के बारे में

मालती चाहर ने बचपन में छेड़छाड़ का भी ज़िक्र किया जब उनके पिता सूरतगढ़ में तैनात थे.उन्होंने कहा, "मेरे पिता सूरतगढ़ में तैनात थे, जो एक छोटा सा शहर है. वहां मेरे साथ अक्सर छेड़छाड़ होती थी, लेकिन मैं अपने माता-पिता से शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझ पर और भी ज़्यादा पाबंदियां लगा देंगे. इन सब बातों से मुझे लगता है कि 7वीं क्लास के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं रही." मालती ने साफ किया कि हालांकि उनके पिता की कोई बुरी मंशा नहीं थी, फिर भी वह वह नहीं कर पाईं जो वह करना चाहती थीं. मालती चाहर रियलिटी शो बिग बॉस 19 के टॉप छह कंटेस्टेंट्स में से एक थीं. गौरव खन्ना ने इस पॉपुलर रियलिटी शो के लेटेस्ट सीज़न की ट्रॉफी जीती.

