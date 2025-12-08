गौरव खन्ना को बिग बॉस-19 की ट्रॉफी के साथ मिली मोटी रकम, साथ ही साथ एक गाड़ी और गोल्डन चांस भी...

टीवी स्टार गौरव खन्ना बिग बॉस-19 के विनर बनकर बाहर निकल गए हैं. इस जीत के साथ गौरव ने साबित कर दिया है कि वे इस वक्त टीवी के सबसे पॉपुलर स्टार हैं और इस छोटे पर्दे की ताकत क्या है. टॉप-5 में गौरव का मुकाबला तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे से थे लेकिन एक एक कर चारें बाहर हुए है और स्टार प्लस के मिस्टर कपाड़िया ये शे जीत चुके. कुछ दिन पहले गौरव को उनकी अनुपमा कोस्टार रुपाली गांगुली ने भी सपोर्ट किया था. रुपाली ने लिखा था ट्रॉफी तो आप ही लाएंगे कपाड़िया जी और ऐसा लग रहा है कि फैन्स की दुआएं और रुपाली गांगुली की ये बात सच हो गई.

ट्रॉफी के साथ मिली मोटी रकम

गौरव खन्ना को इस शो से ट्रॉफी के साथ साथ एक मोटा कैश प्राइज भी मिला है. सलमान खान ने अनाउंस किया कि गौरव को 50 लाख रुपये मिलने वाले हैं. इसके अलावा गौरव ने एक टास्क के दौरान गाड़ी जीती थी वह गाड़ी भी गौरव को ही मिलेगी. गौरव शो के हाइएस्ट पेड़ कंटेस्टेंट भी थे ऐसे में गौरव के लिए ये शो काफी फायदे का सौदा रहा है. शुरुआत से ही उनका एटिट्यूड भी थोड़ा विनर टाइप ही लग रहा था. धीरे धीरे उन्होंने अपना गेम सेट किया और यही अंदाज फैन्स को पसंद भी आया. तभी तो वे आज विनर बनकर शो से बाहर निकले हैं.

सलमान खान ने ऑफर किया काम

सलमान खान ने वीकएंड का वार के दौरान गौरव खन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि वे बहुत जल्द उनके साथ काम करना चाहेंगे. अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो यह गौरव के लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं होगा.