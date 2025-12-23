अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Oldest Mountain Ranges in India: देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला इन दिनों काफी चर्चा में है. वजह है सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसमें अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचे पर्वतों को इस श्रृंखला से बाहर कर दिया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि यह परिभाषा पहले से ज्यादा सख्त, वैज्ञानिक और संरक्षण-केंद्रित है.

इन सब से इतर क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली रेंज को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है, जिसकी उम्र 1 अरब साल से भी ज्यादा है. यह हिमालय के बनने से भी पहले की है. अरावली न सिर्फ ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मिनरल वेल्थ और बायोडायवर्सिटी का भी बड़ा केंद्र है. आइए जानते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं की पूरी लिस्ट...

1. अरावली रेंज – भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला

अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डिंग पहाड़ियों में से एक है. इसकी उम्र लगभग 1.8 से 3.2 अरब साल मानी जाती है. यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है. अरावली ने इस क्षेत्र की जलवायु और भूगोल को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है.

2. ईस्टर्न घाट – पूर्वी तट की प्राचीन श्रृंखला

ईस्टर्न घाट भारत के पूर्वी तट पर फैली हुई है और इसकी उम्र लगभग 800 मिलियन साल है. यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है. इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1,501 मीटर है. ईस्टर्न घाट में घने जंगल और विविध वन्यजीव पाए जाते हैं.

3. विंध्य रेंज – मध्य भारत की पुरानी पहाड़ियां

विंध्य रेंज लगभग 650 मिलियन साल पुरानी है और मध्य भारत में फैली हुई है. यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में स्थित है. इसकी ऊंचाई औसतन 300 से 700 मीटर है. यह उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है.

4. सतपुड़ा रेंज – नर्मदा के दक्षिण की श्रृंखला

सतपुड़ा रेंज लगभग 600 मिलियन साल पुरानी है और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में फैली हुई है. इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1,350 मीटर है. सतपुड़ा रेंज घने जंगलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है.

5. वेस्टर्न घाट – जैव विविधता का खजाना

वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है. इसकी उम्र लगभग 150 मिलियन साल है. यह गुजरात से लेकर केरल और तमिलनाडु तक फैली है. इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है. वेस्टर्न घाट UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है.

6. महेंद्रगिरी हिल्स – पौराणिक महत्व वाली पहाड़ियां

महेंद्रगिरी हिल्स ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं. ये प्राचीन पहाड़ियां हिंदू पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण हैं. इनकी ऊंचाई 1,501 मीटर है और ये पूर्वी घाट का हिस्सा हैं.

7. अजंता-सतमाला रेंज – ऐतिहासिक और भूगर्भीय महत्व

अजंता-सतमाला रेंज महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी शुरुआत क्रेटेशियस काल में हुई थी. यह अजंता गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसकी पहचान ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी पहाड़ियों के रूप में होती है.