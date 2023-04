Viral Video: क्यों लिखे होते हैं बोगी पर 5 नंबर? 99 फीसदी लोगों को नहीं पता इस सवाल का जवाब, क्या आपको पता है?

Do You Know Why 5 Digit Number Are Written On Indian Railways: देश भर की आधी से ज्यादा आबादी(population across the country) आज के समय में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सफर (travel) ट्रेन से तय (travel by train) करना पसंद करती है. कई बार ट्रेन (train journey) से सफर करने के बावजूद ज्यादातर लोग आज भी भारतीय रेलगाड़ी (Indian Railways) से जुड़े दिलचस्प जानकारियों (information videos) से अब भी अनजान हैं. आज हम आपको इस लेख में ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी कमाल की जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि, ट्रेन के डिब्बे के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, इसके पीछे का कारण?