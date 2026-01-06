विज्ञापन
बांग्लादेश में कौन-कौन सी नदियां बहती हैं? कई एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल

बांग्लादेश में सैकड़ों नदियां बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का देश कहा जाता है. पद्मा, जमुना और मेघना यहां की सबसे अहम नदियां हैं, जिन पर खेती, मछली पालन और आवाजाही टिकी है.

बांग्लादेश में बहती हैं ये नदियां

Bangladesh Famous Rivers: हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश को नदियों की धरती कहा जाता है. यहां एक-दो नहीं कई नदियां बहती हैं. जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है. नदियों का असर सिर्फ भूगोल तक ही नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इस पड़ोसी देश में कितनी नदियां बहती हैं. यह सवाल सरकारी नौकरी या कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं. आइए जानते हैं जवाब...

बांग्लादेश में कितनी नदियां बहती हैं

बांग्लादेश को नदियों की धरती कहा जाता है. हिमालय से उतरती 700 से ज्यादा नदियां देश को पानी और जीवन देती हैं. ये नदियां गंगा-ब्रह्मपुत्रा-मेघना सिस्टम का हिस्सा हैं और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा को बनाती हैं. नदियों की उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए फायदेमंद है और देश की अर्थव्यवस्था में इनका अहम रोल है.

बांग्लादेश में कौन-कौन सी मुख्य नदियां हैं

पद्मा नदी

पद्मा, गंगा की मुख्य धारा है. यह भारत से बांग्लादेश में आती है और लगभग 356 किलोमीटर लंबी है. नदी के किनारे कई गांव बसे हैं, जहां मछली पकड़ने और व्यापार की गतिविधियां होती हैं। पद्मा ब्रिज ने इस नदी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है.

जमुना

जमुना नदी ब्रह्मपुत्र का निचला हिस्सा है. यह तिब्बत से आकर बांग्लादेश में बहती है और अपनी चौड़ाई के कारण दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है. जमुना नदी बाढ़ के समय नई जमीन बनाती है और पुराने द्वीपों को काटती है. यह बांग्लादेश की लाइफलाइन मानी जाती है.

मेघना

मेघना नदी बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से से बहती है. यह सूरमा और कुशियारा नदियों से मिलकर बनती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है. मेघना नदी मछली पालन और उद्योगों के लिए पानी देती है.

बांग्लादेश में और कौन-कौन से नदियां हैं

बांग्लादेश में कुल 60 अंतरराष्ट्रीय नदियां बहती हैं. इनमें से 54 भारत से और 3 म्यांमार से आती हैं. देश की अंदरूनी नदियों में सांगू और हाल्दा प्रमुख हैं. कुल जलमार्ग करीब 24,145 किलोमीटर लंबा है. प्रमुख सहायक नदियों में करातोया, डोनाई, गरई, भोगई, कुशियारा और कर्णफुली शामिल हैं.

