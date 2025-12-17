विज्ञापन
गोवा में क्यों सस्ती मिलती है शराब? जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा महंगी

भारत में शराब के दाम हर राज्य में अलग होते हैं. गोवा में सबसे सस्ती शराब मिलती है. जबकि कुछ राज्यों में इसके रेट्स आसमान छूते हैं. क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है और देश में कहां सबसे महंगी शराब मिलती है. यहां जानिए..

गोवा में क्यों सस्ती मिलती है शराब

Cheapest And Expensive Alcohol In India: गोवा का नाम सुनते ही बीच, पार्टी और मस्ती का ख्याल आता है. देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट्स हर साल गोवा की रेत, सूरज और कल्चर का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन यहां सिर्फ समुद्र और नाइटलाइफ ही नहीं, एक और चीज हर पर्यटक की नजर में तुरंत आती है, वो है सस्ती शराब. देश के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा सस्ते दाम में गोवा में शराब-बीयर मिल जाती है. आइए जानते हैं इसका कराण और किस राज्य में सबसे महंगी शराब है.

हर राज्य में शराब के दाम अलग क्यों होते हैं

शराब पर लगने वाला टैक्स राज्य सरकार तय करती है, क्योंकि शराब GST के दायरे में नहीं आती, इसलिए हर राज्य अपनी अलग एक्साइज ड्यूटी लगाता है. जहां टैक्स ज्यादा होता है, वहां शराब महंगी और जहां जहां टैक्स कम, वहां शराब सस्ती होती है. कुछ राज्य शराब से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो टैक्स बढ़ा देते हैं, कुछ राज्य पर्यटन बढ़ाने के लिए टैक्स कम रखते हैं.

गोवा में शराब सबसे सस्ती क्यों मिलती है

गोवा में शराब सबसे सस्ती मिलने की सबसे बड़ी वजह कम एक्साइज टैक्स है. राज्य में शराब पर करीब 49% टैक्स लगता है, बाकी कई राज्यों में यही टैक्स 60-70% या उससे भी ज्यादा है. गोवा सरकार मानती है कि सस्ती शराब से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से होटल, टैक्सी, रेस्तरां सभी की कमाई बढ़ती है. इसी वजह से गोवा में बीयर हो या हार्ड लिकर, दाम बाकी राज्यों से काफी कम मिलते हैं. गोवा के अलावा पुडुचेरी जैसे राज्य भी शराब पर टैक्स कम रखते हैं. 

भारत में शराब सबसे महंगी कहां है

कर्नाटक में शराब पर कुल टैक्स करीब 83% तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि यहां शराब देश में सबसे महंगी मानी जाती है. महाराष्ट्र में पहले ही टैक्स ज्यादा था और नई एक्साइज पॉलिसी के बाद दाम और बढ़ गए. यहां शराब पर करीब 71% टैक्स लगता है. राजस्थान में करीब 69%, तेलंगाना में 68% और उत्तर प्रदेश में 66% टैक्स लगता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के स्टडी के मुताबिक, तेलंगाना के लोग शराब पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं. यहां एक व्यक्ति साल में 1,623 रुपए की शराब पी जाता है.

