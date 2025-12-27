सर्दियों में क्यों लाल हो जाते हैं कई लोगों के कान? ये होती है वजह

Red ears Problem: ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बाहर सर्द हवाएं चलने लगी हैं. इस मौसम में लोगों को स्किन से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जिन्हें लेकर अक्सर वो परेशान रहते हैं. सर्दियों में अक्सर कई लोगों के कान भी लाल होने लगते हैं. लाल होने के साथ-साथ कान गर्म भी हो जाते हैं, जिससे कई बार लोग असहज भी महसूस करने लगते है. ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में कान लाल क्यों हो जाते हैं और ये बात कितनी परेशान करने वाली है.

कान क्यों होते हैं लाल?

सबसे पहले कानों के लाल होने के पीछे की वजहों को जान लेते हैं. ऐसा कई कारणों से हो सकता है. मेडिकल साइंस में इसे हॉट एयर कहा जाता है, जो ज्यादातर मामलों में काफी आम होता है.

कई बार गुस्से में कान लाल होने लगते हैं, इस दौरान ये काफी गर्म भी होने लगते हैं. गुस्सा शांत होने के बाद ये ठीक हो जाते हैं.

जब कोई नर्वस होता है या फिर उसे किसी चीज से डर लगता है तो ऐसे में भी कान लाल हो सकते हैं.

शर्मिंदगी महसूस करने या फिर एंग्जायटी के चलते भी ऐसा हो सकता है.

बैक्टीरियल इंफेक्शन या फिर सनबर्न के चलते भी लोगों के कान लाल हो जाते हैं.

सलमान खान के पनवेल वाले फार्महाउस की कीमत कितनी है? जानकर उड़ जाएंगे होश

सर्दियों में कान लाल होने की वजह

अब उस सवाल पर आते हैं कि सर्दियों में अक्सर लोगों के कान लाल क्यों होने लगते हैं. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक तापमान के बदलने पर कई लोगों के साथ ये चीज होती है. जब तापमान ज्यादा गिर जाता है तो शरीर के कई खुले हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, यही वजह है कि लोगों के कान, नाक या फिर गाल लाल होने लगते हैं. ठंडी जगहों पर रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है. कुल मिलाकर ये काफी आम है और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है.

दर्द होने पर हो सकती है परेशानी

कानों का लाल पड़ना काफी आम है, लेकिन अगर आपके कान लाल हो रहे हैं और उनमें दर्द भी हो रहा तो ये खतरनाक हो सकता है.

अगर कान में दर्द हो रहा है तो ये इंफेक्शन हो सकता है. ठंड के मौसम में फंगल इंफेक्शन का खतरा रहता है, ऐसे में इसे इग्नोर करना ठीक नहीं है.