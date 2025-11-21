कालीन भैया और मुन्ना भैया के साथ दिखे गुड्डू पंडित, मिर्जापुर के सेट से वायरल हुई 7 कलाकारों की तस्वीर

मिर्जापुर के चाहने वालों के लिए खुशी का पल तब आया जब अली फजल ने मिर्जापुर: द मूवी के सेट से एक अनोखी बिहाइंड-द-सीन तस्वीर साझा की. यह फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई. तस्वीर में शो की ओरिजिनल स्टारकास्ट - अली फजल (गुड्डू), पंकज त्रिपाठी (कलीन भैया), दिव्येंदु (मुन्ना), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), शाजी चौधरी (मक़बूल) - के साथ फिल्म में नया जुड़ने वाले जितेंद्र कुमार (बबलू) भी नजर आए. इस तस्वीर ने स्वाभाविक तौर पर आने वाली फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है, जो इस समय बन रही है.

अली फजल ने क्या कहा

अपनी चुलबुली और हल्की-फुल्की सोशल मीडिया शैली को जारी रखते हुए, अली ने लिखा, “फ़्रॉम द एम टीम - 7 इधर, 120 उधर. सिनेमा घरों में 120 बहादुर लगी है, देखिएगा. और हम? हमारा जरा बेट कीजिएगा. हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. कमिंग सून इन थिएटर्स.” इस नोट के जरिए उन्होंने दर्शकों को फरहान अख्तर की 120 बहादुर देखने की सलाह दी और इशारों में बताया कि मिर्जापुर: द मूवी भी जल्द ही सिनेमा घरों में आने वाली है.

मिर्जापुर में ये एक्टर हुआ शामिल

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “एक अहम सीन के लिए ओरिजिनल कलाकारों का फिर से एक साथ आना बहुत खास था. अली चाहते थे कि फैंस भी उस पल की झलक देखें, इसलिए उन्होंने यह तस्वीर शेयर की. पूरी टीम बहुत समर्पण के साथ काम कर रही है और फिल्म मिर्जापुर की दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाएगी.” मुख्य कलाकारों की दोबारा एकजुटता और जितेंद्र कुमार के शामिल होने से फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.