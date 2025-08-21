शोलों में धधक रहा दुनिया का सबसे बूढ़ा पेड़! आखिर 325 फीट की ऊंचाई पर कैसे लगी आग?

Doerner Fir Tree: पेड़ हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए काफी जरूरी हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन देन का काम नहीं करते हैं, बल्कि इंसानों का इनसे काफी पुराना नाता रहा है. दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं, जो ऐतिहासिक हैं और सैकड़ों सालों से खड़े हैं. ऐसा ही एक पेड़ अमेरिका के ओरेगन में भी है, जिस पर आग लग गई है. ये एक डगलस फर पेड़ है, जिसकी उम्र 450 साल से भी ज्यादा है. इस पेड़ की ऊंचाई 325 फीट तक है.

आग बुझाने की कोशिश

ओरेगन में मौजूद इस ऐतिहासिक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आग की चपेट में आ गया है. पिछले कुछ दिनों से ये लगातार धधक रहा है और अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी. फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है, बताया गया है कि सिर्फ इसी पेड़ पर आग लगी है. ड्रोन और हेलिकॉप्टर से इसकी आग बुझाने की कोशिश हो रही है. इस पेड़ को लोग कोक्विल ट्री या डोर्नर फर के नाम से जानते हैं.

ऊपर से कई फीट जल गया पेड़

जिस पेड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी, आज वो ऊपर से करीब 50 फीट तक जल गया है. यही वजह है कि किसी भी हाल में इसे बचाने की कोशिश हो रही है. फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आग बिजली गिरने से लगी हो सकती है. हालांकि आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई.

क्या है इस पेड़ की खासियत?

इस खास पेड़ का तना 11.5 फीट चौड़ा है और यह दुनिया के सबसे ऊंचे गैर-रेडवुड पेड़ों में से एक है. हालांकि अब इस आग ने इसकी ऊंचाई कम कर दी है और ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है. ये पेड़ कोस्ट रेंज माउंटेन्स में स्थित है और यहां हाइकिंग के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं. फिलहाल इस इलाके में लोगों की एंट्री कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है.

फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस पेड़ की आग बुझ पाती है. पेड़ की बड़ी टहनियां लगातार टूट रही हैं, ऐसे में फायर फाइटर्स इसके ठीक नीचे नहीं जा पा रहे हैं. ओरेगन के लोग इस बात से परेशान हैं कि सैकड़ों सालों से उनकी धरोहर बना ये पेड़ बच पाएगा या नहीं.