झारखंड: चांडिल में हुआ रेल हादसा, दो मालगाड़ी आपस में टकराईं, कई ट्रेनें रद्द, रक्षाबंधन पर यात्री हुए परेशान

- चांडिल स्टेशन पर दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर से 20 से अधिक यात्री ट्रेनें रद्द हो गई हैं
- पुरुलिया-चांडिल सेक्शन में पहले एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे और फिर दूसरी मालगाड़ी से टकराए
- इस दुर्घटना के कारण रांची-हावड़ा, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं
चांडिल में दो मालगाड़ी की आपस में टक्कर हुई है, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं. ये हादसा शुक्रवार देर रात चांडिल स्टेशन पर हुआ. इस दुर्घटना की वजह से इस रूट पर आने-जाने वाले यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. घटना की बात करें तो पुरुलिया-चांडिल सेक्शन पर पहले एक मालगाड़ी के 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए थे, तभी दूसरी तरफ से आने वाली मालगाड़ी के डिब्बे इन उतरे डिब्बों से टकरा गए.
दूसरी मालगाड़ी से हुई टक्कर
दो मालगाड़ियों के एक साथ पटरी से उतर जाने से ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. खबर के अनुसार अभी तक 20 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं. हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने का काम शुरू हो गया.
रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस हुईं रद्द
इस घटना के कारण रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि कुछ अन्य को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है. अच्छी खबर ये है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि रक्षाबंधन होने की वजह से कई यात्रियों को अपने गंतव्य पहुंचने में समय लग रहा है.
त्यौहार पर हुई यात्रियों को समस्या
पुरुलिया और आद्रा जैसे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सामान्य ट्रेन सेवाएं कब शुरू होंगी, जिससे यात्री रक्षाबंधन के दिन अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. हालांकि खबर है स्थिति सामान्य होने में 24 घंटे का समय लग सकता है.
