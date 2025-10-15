गढ़वा में चप्पल पहनकर पहुंची स्टूडेंट तो प्रिंसिपल ने पीट दिया, हो गई मौत

झारखंड के गढ़वा जिले में एक महीने पहले चप्पल पहनकर संस्थान आने पर स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने वाली 12वीं कक्षा की स्टूडेंट की मंगलवार को एक अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्रिंसिपल ने कहा कि चप्पल पहनना स्कूल के ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है.

15 सितंबर को दिव्या कुमारी स्कूल आई और जूते की जगह चप्पल पहनकर एसेंबली सेशन में शामिल हुई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्रौपदी मिंज ने नियमों का पालन न करने पर उसे कथित तौर पर डांटा और थप्पड़ मारा.

हालांकि शुरुआत में छात्रा ठीक लग रही थी, लेकिन बाद में वह अवसाद से ग्रस्त हो गई. डाल्टनगंज के एक अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद, उसे रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसके माता-पिता ने इस संबंध में बरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

लड़की के गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टिहरी भंडारिया चौक पर मुख्य सड़क पर उसका शव रखकर जाम लगा दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मिंज द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण दिव्या की मौत हुई और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. पुलिस और ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए समझाया और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आश्वासन दिया. जाम के कारण सड़क यातायात तीन घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रहा. प्रधानाचार्य ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया.