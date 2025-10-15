विज्ञापन
विशेष लिंक

गढ़वा में चप्पल पहनकर पहुंची स्टूडेंट तो प्रिंसिपल ने पीट दिया, हो गई मौत

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मिंज द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण दिव्या की मौत हुई और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. पुलिस और ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए समझाया.

Read Time: 2 mins
Share
गढ़वा में चप्पल पहनकर पहुंची स्टूडेंट तो प्रिंसिपल ने पीट दिया, हो गई मौत
  • झारखंड के गढ़वा जिले में स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा थप्पड़ मारने से छात्रा दिव्या कुमारी की मौत हुई.
  • छात्रा ने स्कूल में चप्पल पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था, जिसके कारण प्रिंसिपल ने उसे डांटा था.
  • छात्रा की शुरुआत में स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में वह मानसिक अवसाद में आ गई और उसका इलाज रांची में हुआ.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गढ़वा:

झारखंड के गढ़वा जिले में एक महीने पहले चप्पल पहनकर संस्थान आने पर स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने वाली 12वीं कक्षा की स्टूडेंट की मंगलवार को एक अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्रिंसिपल ने कहा कि चप्पल पहनना स्कूल के ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है.

15 सितंबर को दिव्या कुमारी स्कूल आई और जूते की जगह चप्पल पहनकर एसेंबली सेशन में शामिल हुई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्रौपदी मिंज ने नियमों का पालन न करने पर उसे कथित तौर पर डांटा और थप्पड़ मारा.

हालांकि शुरुआत में छात्रा ठीक लग रही थी, लेकिन बाद में वह अवसाद से ग्रस्त हो गई. डाल्टनगंज के एक अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद, उसे रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसके माता-पिता ने इस संबंध में बरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

लड़की के गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टिहरी भंडारिया चौक पर मुख्य सड़क पर उसका शव रखकर जाम लगा दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मिंज द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण दिव्या की मौत हुई और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. पुलिस और ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए समझाया और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आश्वासन दिया. जाम के कारण सड़क यातायात तीन घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रहा. प्रधानाचार्य ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand, Garhwa, Principle Slapped Student, Torture Killed Student, Garhwa Student Principle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com