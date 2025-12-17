'2 करोड़ भेजो, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे', चिराग पासवान के करीबी को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी

- झारखंड के चतरा में लोजपा नेता प्रेमचंद सिंह को दुबई से गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है.
- धमकी में हत्या की चेतावनी दी गई है. साथ ही कहा गया कि दो करोड़ रुपये भेजो वरना खोपड़ी खोल दी जाएगी.
- प्रेम सिंह ने हंटरगंज थाने में FIR दर्ज कराई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित कर सुरक्षा की मांग की है.
झारखंड के चतरा जिले में क्रशर और बालू व्यवसायी तथा लोजपा (रामविलास) के नेता प्रेमचंद सिंह उर्फ प्रेम सिंह को कथित तौर पर धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी में 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है, नहीं देने पर 'खोपड़ी खोलने' और हत्या की बात कही गई है. धमकी देने वाला खुद को दुबई से बोलने वाला प्रिंस खान बता रहा है.
पहले ऑडियो भेजी फिर कॉल कर धमकाया
प्रेम सिंह को 11 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1:24 बजे व्हाट्सएप नंबर +971545920432 से ऑडियो क्लिप और यूट्यूब लिंक्स भेजे गए.ऑडियो में क्रशर व्यवसाय का जिक्र कर 2 करोड़ मांगे गए. कहा गया कि थाना, एसपी, डीआईजी, डीजीपी भी नहीं बचा पाएंगे. बेटे की शादी का हवाला देकर पहले चुप रहने की बात कही, अब पोते का मुंह नहीं देखने देने की धमकी भी दी गई. इसके बाद शाम 4:13 बजे व्हाट्सएप कॉल से भी धमकी दोहराई गई.
यह भी पढ़ें- बिना बुर्के मायके जाने पर सनकी पति ने पत्नी और दो बेटियों की कर दी हत्या, शव 9 फीट गहरे गड्ढे में दबाए
प्रेम सिंह ने हंटरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और एसडीपीओ, एसपी, आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है. वे और उनका परिवार दहशत में हैं.
प्रिंस खान कौन है?
प्रिंस खान वासेपुर (धनबाद) का कुख्यात गैंगस्टर है, जो कई हत्याओं, फायरिंग और रंगदारी मामलों में वांछित है. 2021 से विदेश (मुख्य रूप से दुबई) फरार है. इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और उसके गुर्गों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं. वह विदेश से ही व्हाट्सएप/कॉल के जरिए धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर आदि में व्यापारियों, डॉक्टरों को धमकाता रहा है.
यह भी पढ़ें- ओडिशा के गांव में जन्म के तुरंत बाद फेंके गए नवजात को कुत्तों ने नोंच डाला, शव के टुकड़े देख कांप उठे लोग
गैंग ने पसारे पैर तो जांच में जुटी पुलिस
हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामला गंभीर है. टेक्निकल सेल की मदद से जांच चल रही है, स्पेशल टीम काम कर रही है और जल्द परिणाम आएंगे. गैंगस्टर के लोकल स्लीपर सेल का पता लगाया जा रहा है. यह घटना प्रिंस खान के नेटवर्क के विस्तार को दिखाती है, जो अब चतरा जैसे जिलों तक पहुंच गया है. व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेज है.
(रिपोर्ट- सूर्यकांत कमल)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं