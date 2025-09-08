झारखंड : हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को अज्ञात लोगों ने बोरी में बंद एक शव को कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की. शहर में भारत भवन के पीछे जमा कचरे से उठती बदबू और धुआं देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंक दिया और ऊपर से बोरा व अन्य कचरा डालकर उसमें आग लगा दी. जब स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो पाया बोरी के भीतर किसी इंसान का शव है.
घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. चक्रधरपुर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हत्या के बाद शव को कुछ दिनों तक कहीं रखा गया और दुर्गंध बढ़ने पर अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए कचरे में जलाने की योजना बनाई.
पुलिस का अनुमान है कि शव कम से कम चार से पांच दिन पुराना है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हाल के दिनों में कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अलग-अलग तरह की अटकलें लगा रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी.
