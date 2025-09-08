विज्ञापन
विशेष लिंक

झारखंड : हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच

मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंक दिया और ऊपर से बोरा व अन्य कचरा डालकर उसमें आग लगा दी.

Read Time: 2 mins
Share
झारखंड : हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
चाईबासा:

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को अज्ञात लोगों ने बोरी में बंद एक शव को कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की. शहर में भारत भवन के पीछे जमा कचरे से उठती बदबू और धुआं देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंक दिया और ऊपर से बोरा व अन्य कचरा डालकर उसमें आग लगा दी. जब स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो पाया बोरी के भीतर किसी इंसान का शव है.

घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. चक्रधरपुर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हत्या के बाद शव को कुछ दिनों तक कहीं रखा गया और दुर्गंध बढ़ने पर अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए कचरे में जलाने की योजना बनाई.

पुलिस का अनुमान है कि शव कम से कम चार से पांच दिन पुराना है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हाल के दिनों में कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अलग-अलग तरह की अटकलें लगा रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand, Chakradharpur, Human Body, Burning, Garbage Heap, Unknown Attackers
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com