Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड में जेल वार्डर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू, जानें कैसे करना है आवेदन

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर (कक्षपाल) की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 9 जनवरी से शुरू हो गई है. जो भी झारखंड के युवा जेल वार्डर की नौकरी पाना चाहते हैं, वो आवेदन कर दें. बता दें कि कुल 1733 पदों पर भर्ती की जानी है. पहले आवेदन प्रक्रिया 9 नवंबर को शुरू होनी थी. लेकिन कुछ कारणों से इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया था. ये आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी तक चलेगी. इसलिए समय रहते आवेदन कर दें. शुल्क भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए पोर्टल 10 फरवरी, 2026 तक खुला रहेगा. जबकि 11 से 13 फरवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन की जा सकेगी.

वैकेंसी से जुड़ी जानकारी

कक्षपाल भर्ती के कुल 1,733 पदों को भरा जाना है. जिनमें से 1,634 पुरुष के लिए निकाले गए हैं. पुरुष के 1,634 पदों में से 165 पद भूतपूर्व सैनिक, 413 होमगार्ड और बाकी 1056 अन्य उम्मीदवारों के लिए है. जबकि 64 महिलाओं के लिए निकाले गए हैं.

कैसे करें आवदेन

आवेदन करने के लिए https://jssc.jharkhand.gov.in/ लिकं पर जाएं. यहां पर Jharkhand Kakshpal Vacancy लिखा हुआ मिलेगा. इस लिंक पर क्ल्कि कर दें और फॉर्म भर दें. आवेदन करने की फीस 100 रुपये रखी गई है. जबकि SC और ST के लिए ये फीस 50 रुपये रखी गई है. बिना भगुतान के फॉर्म को स्वीकार नहीं जाएगा. इसलिए फिस भरना न भूलें.

योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं. वहीं आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है. अधिकतम आयु सीमा में छूट अति पिछड़ा वर्ग पुरुष को 2 वर्ष से ज्यादा, अनारक्षित EWS महिला में 3 वर्ष से ज्यादा और SC-ST पुरुष और महिला- 5 वर्ष से ज्यादा की छूट है.

