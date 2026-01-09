झारखंड: धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाले में ACB की बड़ी कार्रवाई, 16 से अधिक गिरफ्तार

झारखंड के धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाले में एसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल कराया गया है. एसीबी ने धनबाद, रांची और देवघर में कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों में तात्कालीन बर्खास्त डीएलओ उदयकांत पाठक, सीओ विशाल कुमार, तत्कालीन सीआई नीलम सिन्हा, कुमारी रत्नाकर समेत कुल 16 से अधिक लोग शामिल हैं.
यह मामला 2016 में भाजपा नेता रमेश राही की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें कुल 34 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. जानकारी के मुताबिक यह घोटाला करीब 300 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है. इस मामले में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक से भी पूछताछ हो रही है. उनके खिलाफ धनबाद थाना में कांड संख्या 398/2015 और 657/2015 दर्ज है.
इन मामलों में पुलिस ने उन्हें भादवि की धारा 409, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत आरोपी बनाकर जेल भेजा था.
