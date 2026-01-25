विज्ञापन
हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन पर पथराव, इधर-उधर भागते दिखे लोग, जानिए अभी क्या हाल

झारखंड के हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के बेलतु गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव की सूचना के बाद अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, रात में दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया और अतिरिक्त बल तैनात है.

एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
  • झारखंड के हजारीबाग के बेलतु गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव से तनावपूर्ण माहौल
  • पुलिस ने जल्दी स्थिति नियंत्रण में लेकर अतिरिक्त बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई
  • प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की है
हजारीबाग:

सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान झारखंड के हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के बेलतु गांव में पथराव की सूचना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ी और पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग इधर-उधर भागते नजर आए. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने में जुट गया. हालांकि, इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है.

एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात

सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है. अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना फैलाने से बचने की अपील की है.  

हजारीबाग में अभी स्थिति कैसी है?

हजारीबाग से मिले ताजा अपडेट के मुताबिक, रात में ही पुलिस-प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया था. गांव में कुछ जवानों की स्थायी तैनाती की गई है. बताया जा रहा है कि कल देर रात आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मौके पर तैनात कर दिया गया था और बड़े पदाधिकारी रात में वहीं कैम्प कर रहे हैं. अभी स्थिति नॉर्मल/सामान्य बताई जा रही है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के बवाल में कौन-कौन लोग शामिल थे. घटना में शामिल लोगों की पहचान का काम जारी है.

लोहरदगा में भी विसर्जन से पहले दो समुदायों में झड़प, आधा दर्जन घायल

इधर, झारखंड के लोहरदगा में भी सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन से पहले गांव में प्रतिमा घुमाने के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है. इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कुडू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत शनिवार शाम उस वक्त हुई जब गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा गाड़ी में रखकर घुमाई जा रही थी. इसी दौरान गाड़ी दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के घर से हल्के से लग गई, जिसके बाद लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी.

हालांकि उस समय मामला शांत करा दिया गया, लेकिन सुबह होते ही तनाव फिर बढ़ गया और मामला हिंसक रूप ले लिया. बताया गया है कि सुबह विवाद बढ़ने पर खास समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर हमला कर दिया. आरोप है कि इस दौरान जमकर मारपीट हुई और तोड़फोड़ भी की गई. घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी अन्य वरीय अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. एसपी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है.

