विज्ञापन
विशेष लिंक

काला चश्मा, खुली जीप में विधायक जी का ये रौबीला अंदाज... आइटम सॉन्ग में दिखाया जलवा तो उठ गए सवाल

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगराई का एक आइटम सॉन्ग सामने आया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इसे अश्लील गाना बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
काला चश्मा, खुली जीप में विधायक जी का ये रौबीला अंदाज... आइटम सॉन्ग में दिखाया जलवा तो उठ गए सवाल
  • जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई ने म्यूजिक एल्बम में खुली जीप में सवार होकर काला चश्मा पहनकर अभिनय किया है
  • वीडियो में एक लड़की का डांस-गाना दिखाया गया है, जिसके कारण राजनीतिक विवाद और अश्लीलता के आरोप लगे हैं
  • बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने इस म्यूजिक वीडियो को झारखंड के लिए अनुचित और अश्लील बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रांची:

आंखों में काला चश्मा... खुली जीप में सवार... और फिर एक लड़की का डांस-गाना... इस सीन में जो दिख रहे हैं वो कोई एक्टर या हीरो नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगराई हैं. दशरथ गगराई पर म्यूजिक एल्बम बनाने का ऐसा शौक चढ़ा कि अपनी मर्यादा ही भूल गए. उनका ये म्यूजिक एल्बम सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं.

दशरथ गगराई जिस गाने में दिखाई दे रहे हैं, उसके बोल कुछ इस तरह हैं- 'चढ़ाओ जान नशा, चढ़ाओ जान... धीरे-धीरे प्यार आगे बढ़ाओ जान...'

इस गाने की शुरुआत में दशरथ गगराई खुली जीप में सवार होकर आंखों में काला चश्मा लगाकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिर गाना शुरू होता है और थोड़ी देर में एक एक्ट्रेस आती है जो डांस-गाना करती है. ये वीडियो सामने आने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इसे अश्लील बताया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बीजेपी ने क्या कहा?

इस वीडियो पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि झारखंड में पूरा सिस्टम नशे में चल रहा है. जमीन लूट, कोयला लूट और अपराध का नशा तो सुना ही था. अब अश्लील आइटम सॉन्ग पर विधायक जी के अभिनय का भी नशा सामने आ गया.

उन्होंने कहा कि झारखंडियत की बात करने वाले एक अश्लील आइटम सॉन्ग पर अभिनय करके क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? विधायक जी इसे AI जनरेटेड वीडियो बताएंगे. फिर तो इसकी जांच हो जाए.

कौन हैं दशरथ गगराई?

दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक हैं. वो सरायकेला खरसावां सीट से तीन बार से विधायक हैं. दशरथ गगराई ने पहली बार 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. 2014, 2019 और फिर 2024 में लगातार तीन बार उन्होंने चुनाव जीता. 2024 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के जवाहर लाल बानरा को 22,795 वोटों से हराया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand, JMM, Dashrath Gagrai, BJP, JMM Vs BJP
Get App for Better Experience
Install Now