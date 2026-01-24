झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में कई घायल

झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी में शनिवार शाम सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार झड़प के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. दोनों पक्षों के लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.