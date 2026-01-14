हजारीबाग: झाड़ी साफ करने के दौरान बम विस्फोट, हादसे में मां-बाप और बच्ची की मौत

हजारीबाग (झारखंड): हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर के पीछे खाली जमीन और झाड़ियों की सफाई करने के दौरान हुए बम विस्फोट में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनकी बच्ची शामिल हैं.

झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था विस्फोटक

मिली जानकारी के अनुसार, हबीबी नगर निवासी सद्दाम अपने घर के पीछे के हिस्से में जमा झाड़ियों और कूड़े की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान जमीन में गड्ढे के भीतर छिपाकर रखा गया बम अचानक ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. मृतकों में सद्दाम, रशीदा परवीन (सद्दाम की पत्नी) और परवीन (बच्ची) शामिल हैं. बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार की एक महिला दीवार के पास धूप सेंक रही थी, जो विस्फोट की सीधी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन, दो डीएसपी और चार थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को घेर लिया है.

साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स घटनास्थल पर मौजूद हैं. इलाके में और भी विस्फोटक होने की आशंका को देखते हुए डॉग स्क्वायड से सघन तलाशी कराई जा रही है. पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि वह किस प्रकार का बम था और उसे वहां गड्ढे में किसने और किस मकसद से छिपाया था.

एसपी, हजारीबाग अंजनी अंजन ने कहा, "इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हुई है. जांच जारी है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विस्फोट किस तरह के विस्फोटक से हुआ है."