विज्ञापन
विशेष लिंक

हजारीबाग: झाड़ी साफ करने के दौरान बम विस्फोट, हादसे में मां-बाप और बच्ची की मौत

हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर के पीछे खाली जमीन और झाड़ियों की सफाई करने के दौरान हुए बम विस्फोट में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई.

Read Time: 2 mins
Share
हजारीबाग: झाड़ी साफ करने के दौरान बम विस्फोट, हादसे में मां-बाप और बच्ची की मौत
  • हजारीबाग में झाड़ियों की सफाई के दौरान जमीन में छिपा बम विस्फोट हो गया जिससे तीन परिवार के सदस्य मरे
  • मृतकों में पति सद्दाम, उनकी पत्नी रशीदा परवीन और उनकी बच्ची परवीन शामिल हैं जो धमाके की चपेट में आए थे
  • पुलिस बल, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने विस्फोट स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा करने और तलाशी अभियान शुरू
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हजारीबाग (झारखंड): हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर के पीछे खाली जमीन और झाड़ियों की सफाई करने के दौरान हुए बम विस्फोट में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनकी बच्ची शामिल हैं.

झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था विस्फोटक

मिली जानकारी के अनुसार, हबीबी नगर निवासी सद्दाम अपने घर के पीछे के हिस्से में जमा झाड़ियों और कूड़े की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान जमीन में गड्ढे के भीतर छिपाकर रखा गया बम अचानक ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. मृतकों में सद्दाम, रशीदा परवीन (सद्दाम की पत्नी) और परवीन (बच्ची) शामिल हैं. बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार की एक महिला दीवार के पास धूप सेंक रही थी, जो विस्फोट की सीधी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन, दो डीएसपी और चार थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को घेर लिया है.

साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स घटनास्थल पर मौजूद हैं. इलाके में और भी विस्फोटक होने की आशंका को देखते हुए डॉग स्क्वायड से सघन तलाशी कराई जा रही है. पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि वह किस प्रकार का बम था और उसे वहां गड्ढे में किसने और किस मकसद से छिपाया था.

एसपी, हजारीबाग अंजनी अंजन ने कहा, "इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हुई है. जांच जारी है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विस्फोट किस तरह के विस्फोटक से हुआ है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hazaribagh Bomb Blast, Habibi Nagar Explosion, Jharkhand Blast News, Hazaribagh Family Killed Explosion, Bomb Explosion In Hazaribagh
Get App for Better Experience
Install Now