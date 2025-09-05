धनबाद में पति की हत्या कर घर में दफना दिया था शव, 13 दिन बाद हुआ खुलासा

धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैयटांड़ गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. यहां 13 दिनों से लापता दैनिक मजदूर सुरेश हांसदा का शव उसके ही घर से बरामद हुआ. पुलिस ने जब घर की जमीन की खुदाई कराई तो मिट्टी के नीचे से सड़ा-गला शव निकला.

हत्या का आरोप उसकी पत्नी सूरजी देवी पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सुरेश 13 दिन पहले अचानक लापता हो गया था. जब परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी पत्नी से पूछताछ की तो वह हर बार अलग-अलग बहाने बनाती रही—कभी कहती कि वह काम पर गया है, तो कभी मनसा पूजा में शामिल होने की बात कहती. इसी बीच सुरेश की चाची का निधन हो गया, लेकिन वह अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा. इससे ग्रामीणों का संदेह और गहरा गया.

गांव वालों ने देखा कि सूरजी देवी ने घर के एक कमरे में ताला लगा रखा है. ग्रामीणों ने मिलकर महिला से सख्ती से पूछताछ की. आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसने पति की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया है. सूचना मिलने पर टुंडी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का ताला खुलवाकर खुदाई की तो उसका सड़ा-गला शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सूरजी देवी कई वर्षों से पति की हत्या की साजिश रच रही थी. एक बार उसने सोते समय पति की आंखों में फेविकोल डालकर, पैर बांधकर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे उसका पैर टूट गया था. उसने कई बार खाने में जहर मिलाकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रही. घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

