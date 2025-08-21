चलती मालगाड़ी से कोयले की फिल्मी स्टाइल में चोरी, 'गुंडे के रणवीर-अर्जुन' जैसा खतरनाक स्टंट, देखें VIDEO

Coal Theft Viral Video: आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में नायक या खलनायक को चलती ट्रेन अथवा मालगाड़ी में स्टंट या चोरी करते हुए देखा होगा. जिसमें चलती ट्रेन में चोरी, मारपीट जैसे सीन फिल्माएं जाते हैं. फरवरी 2014 में आई रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की फिल्म गुंडे यदि आपने देखी हो तो आपको याद आएगा कि कैसे दो बच्चे चलती ट्रेन से कोयले की चोरी करते-करते कोयलाचंल के सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं. अब कुछ ऐसा ही कुछ ललमटिया-फरक्का MGR रेलवे लाइन पर देखने को मिला है. इस रेल लाइन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो बच्चे चलती मालगाड़ी से कोयले की चोरी करते नजर आ रहे हैं.

13-14 साल के दो बच्चे चलती मालगाड़ी पर कर रहे स्टंट

इस वायरल वीडियो में 13-14 वर्ष की उम्र के कुछ नाबालिग किशोर पीठ में कोयला चोरी करने का सामान लेकर चलती मालगाड़ी में खतरनाक व जानलेवा स्टंट कर रहे हैं. वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि थोड़ी-सी भी गलती या मिस्टेक से बच्चों की जान जा सकती है. बताते चलें कि चलती मालगाड़ी का वैक्यूम काट चोर प्रतिदिन कई टन कोयला चोरी करते हैं.

नाबालिग बच्चों का जानलेवा स्टंट हो रहा वायरल



एमजीआर लाइन में युवा चोरों के द्वारा कोयले चोरी करने का वीडियो लोगों ने कई बार देखा है. लेकिन,यह पहला वीडियो है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ बोरी कोयला और रील्स की लाइक के चक्कर में कैसे यह नाबालिक बच्चे इतनी खतरनाक स्टंट कर रहे हैं.

NTPC फरक्का जाने वाली मालगाड़ी से होती है कोयले की चोरी



जानकारी हो कि ललमटिया से कोयला लेकर एमजीआर रेलवे लाइन होते हुये एनटीपीसी फरक्का जाने वाली मालगाड़ी से प्रत्येक दिन कई टन कोयला चोरी होता है. कोयला लोड चलती मालगाड़ी में मोती पहाड़ी, तेलो, फुलभंगा, सोनाजोड़ी, धोबडीहा, इमली चौक, शिवापहाड़ आदि जगहों पर चोर चलती गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वैक्यूम कर गाड़ी को रोक देते हैं और कोयला नीचे गिरा देते हैं.

चलती गाड़ी से गिराते है कोयला, नीचे खड़े लोग उठाकर बाजार में बेचते हैं

नीचे खड़े उनके लोग सभी कोयले को इकट्ठा कर बोरियों में भरकर बाजार में ले जाकर बेच देते हैं. अब तक इस कार्य में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. एनटीपीसी फरक्का द्वारा एमजीआर रेलवे लाइन में कोयला चोरी रोकने के लिये सीआईएसएफ जवान की तैनाती की गयी है लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसके अलावे स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.

रील्स के चक्कर में खतरनाक व जानलेवा स्टंट

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चंद लाइक पाने को लेकर रील्स के चक्कर में नाबालिग बच्चे जानलेवा व खतरनाक स्टंट करते हैं. अक्सर देखने व सुनने को मिलता है कि रील्स बनाने के दौरान कई बार बच्चे हादसे के शिकार होकर अपनी जान तक गंवा देते है. बावजूद इसके लोग रिल्स के चक्कर में खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं.



उक्त वायरल वीडियो में दिख रहा है कि छोटे नाबालिक बच्चे अपने पीठ पर कोयला चोरी करने का सामान (धामा, कुदाली) बांधकर एक बोगी से दूसरे बोगी कूद रहे हैं और चलती मालगाड़ी से नीचे उतर रहे हैं. और, इस वीडियो को एडिट कर बैकग्राउंड में ‘टाइगर जिंदा है' मूवी का म्यूजिक भी प्ले किया जा रहा है.