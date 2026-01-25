विज्ञापन
पिस्तौल तानी, नीचे उतारा और लगा दी वोल्वो में आग... चतरा के कोयलांचल में आधी रात को क्या हुआ?

चतरा जिले के टंडवा कोयलांचल में एक बार फिर उग्रवादी दहशत लौट आई है. आम्रपाली कोयला परियोजना में आधी रात को हुई आगजनी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

  • झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने आम्रपाली परियोजना में उत्पात मचाया है
  • अपराधियों ने NCC कंपनी के वोल्वो वाहन को रोककर ड्राइवर को बंदूक की नोक पर नीचे उतारा और वाहन में आग लगा दी
  • घटना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका था
चतरा:

झारखंड के चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल इलाके में एक बार फिर दहशत का माहौल है. लंबे अंतराल के बाद अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने आम्रपाली परियोजना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए भारी उत्पात मचाया है. बीती आधी रात को अपराधियों ने ओबी (OB) उत्खनन कार्य में लगी NCC कंपनी के एक कीमती वोल्वो वाहन को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में करोड़ों रुपये का वाहन जलकर खाक हो गया.

कनपटी पर बंदूक तानी और छिड़क दिया तेल

घटनाक्रम के अनुसार, बीती रात लगभग 11:30 बजे 5 से 6 नकाबपोश हथियारबंद अपराधी अचानक साइट पर आ धमके. अपराधियों ने सबसे पहले चल रहे वोल्वो वाहन को रुकवाया. इसके बाद ड्राइवर की कनपटी पर बंदूक तानकर उसे नीचे उतारा और वाहन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी. देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जल उठा.

फायर ब्रिगेड आई, तब तक जल चुकी थी गाड़ी

घटना की सूचना मिलते ही टंडवा थाना प्रभारी अनिल उरांव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचीं, वाहन पूरी तरह जलकर लोहा बन चुका था.

JJMP संगठन की धमकी के बाद हुई वारदात

इस घटना के तार JJMP (झारखंड जन मुक्ति परिषद) उग्रवादी संगठन से जुड़े होने की आशंका है. करीब एक सप्ताह पूर्व 17 जनवरी को संगठन ने कंपनी के साइट पर पहुंचकर पोस्टरबाजी की थी. उस समय उग्रवादियों ने चेतावनी दी थी कि काम शुरू करने से पहले संगठन से बात करें.

पुलिस बोली- जल्द होगी गिरफ्तारी

घटना के बाद से पूरे टंडवा इलाके में खौफ का सन्नाटा है. खनन कार्य में लगी अन्य कंपनियों के कर्मचारी भी डरे हुए हैं. पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

