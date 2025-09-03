माता वैष्णो देवी मार्ग पर आज फिर हुआ भूस्खलन, देखें जम्मू में कितने बुरे हैं हालात

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बुधवार को भूस्खलन हुआ है. इसमें राहत की बात ये रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. खराब मौसम के चलते यहां पहले से ही तीर्थयात्रा को स्थगित किया गया है. भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए अधिकारियों के आवासों को भी खाली करा लिया गया है.

यह भूस्खलन मार्ग के सम्मार पॉइंट पर हुआ, जिससे मंदिर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहां कोई तीर्थयात्री नहीं था. अब मलबा हटाने के प्रयास जारी हैं. बुधवार को नौवें दिन भी तीर्थयात्रा स्थगित रही, जिससे श्रद्धालुओं के नहीं होने के कारण कटरा आधार शिविर सूना रहा.

यहां आपको ये भी बता दें कि स्थानीय लोगों तथा फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए जम्मू और कटरा के बीच शुरू की गई चार ट्रेनों की शटल सेवाएं को भी बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया है. इतना ही नहीं नई दिल्ली से कटरा तक की निर्धारित ट्रेन सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं. एक सितंबर से शुरू हुई ये शटल सेवाएं 15 सितंबर तक चलने वाली थीं.

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जम्मू और कटरा के बीच दैनिक यात्रियों और फंसे हुए लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई शटल सेवा आज रद्द कर दी गई है.'' उन्होंने कहा कि भारी बारिश और पटरियों पर पानी भर जाने के कारण यह कदम उठाया गया है.

पठानकोट-जम्मू सेक्शन में 26 अगस्त को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण रेल लाइन में आई दरारों तथा गलत संरेखण के कारण जम्मू रेलवे मंडल में रेल यातायात पिछले नौ दिन से बाधित है. हालांकि, रेलवे फंसे हुए यात्रियों को जम्मू से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है. पिछले चार दिनों में कुल 5,784 फंसे हुए यात्रियों को सात विशेष रेलगाड़ियों से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है.