जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ा हिमस्खलन, दरकते पहाड़ का VIDEO देख उड़े लोगों के होश

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के सरबल इलाके में एक भीषण हिमस्खलन हुआ है, जिसमें कई घर और वाहन शक्तिशाली हिमस्खलन की चपेट में आ गए. बर्फ के इस तूफान में अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि, हिमस्‍खलन का जो वीडियो सामने आया है, उसे देख ऐसा लगता है कि इससे काफी नुकसान हो सकता है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पूरा इलाका हिमस्‍खलन में बर्फ के तूफान के नीचे दब गया.

हिमस्‍खलन का खौफनाक वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोनमर्ग में हुए हिमस्‍खलन के कई वीडियो सामने आ रहे हैं. इसके से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का सन्‍नाटा है और कोई भी शख्‍स घर के बाहर नहीं है. ऐसे में घरों के पीछे से बर्फ के बड़े पहाड़ दरकते हैं और बर्फ का तूफान पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है. सड़कों, घरों, कारों सभी को इस बर्फ के तूफान ने ढक दिया. ये वीडियो इतना भयावह है कि लोग दहशत में आ गए हैं. इस बर्फ के नीचे यकीनन कई लोग दबे होंगे. हालांकि, प्रशासन की ओर से इस हिमस्‍खलन में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है.

कश्‍मीर में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है. भारी हिमपात के कारण जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरूद्ध होने और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को रद्द किये जाने से मंगलवार को सड़क यातायात और हवाई सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. इससे आपातकालीन सेवाओं और सशस्त्र बलों की आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न हुई. इस बीच, बचाव कार्य और सड़कों से बर्फ हटाने का अभियान लगातार जारी रहा.

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी 58 निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें 29 आगमन और 29 प्रस्थान की थीं, जिससे सैकड़ों पर्यटक फंस गए. अधिकारियों ने बताया कि लगातार हिमपात के कारण रनवे परिचालन के लिए असुरक्षित हो गया था. श्रीनगर समेत घाटी में हल्का से मध्यम हिमपात हुआ, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ, जिससे सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई. अधिकारियों ने बताया कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और बर्फ हटाने का अभियान जारी रहने के बावजूद राजमार्ग पर किसी भी वाहन को परिचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है.

रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं, जिसके चलते बनिहाल और बडगाम के बीच चलने वाली कुछ ट्रेन दिन में पहले रद्द कर दी गईं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि पटरियों को साफ किए जाने के बाद कुछ ही घंटों में परिचालन फिर से शुरू हो गया. जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं. बर्फ से ढके इलाकों में जहां सड़कें अवरुद्ध थीं, वहां पुलिसकर्मी मरीजों को स्ट्रेचर पर उठाकर चिकित्सा केंदों तक पहुंचाते हुए देखे गए.

मौसम विभाग ने अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने या तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को भी हल्की बारिश होने का अनुमान है. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जेकेयूटीडीएमए) ने कश्मीर के गांदरबल, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम और कुपवारा सहित ग्यारह जिलों और जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवार, पुंछ, राजौरी और रामबन के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी मंगलवार शाम तक प्रभावी रहेगी.

इस बीच, मंगलवार देर रात जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पर्यटक स्थल पर हिमस्खलन हुआ, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंगलवार रात 10.12 बजे मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग रिसॉर्ट में हिमस्खलन हुआ.