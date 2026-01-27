विज्ञापन
Weather Alert: दिल्ली-NCR में फिर बढ़ेगा पारा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी

भारत मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी भारत के आसपास मैदानी इलाकों में भी 27 जनवरी, 2026 को कुछ स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा के साथ छिटपुट गरज/बिजली/ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

  • IMD ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है
  • जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में हिमपात, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 27 जनवरी को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.
नई दिल्ली:

पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 27 जनवरी को हिमपात/बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.

सोमवार को भारत मौसम विभाग ने बहु मौसम संबंधी चेतावनी जारी करते हुए कहा, "पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई स्थानों पर 27-28 जनवरी, 2026 के दौरान तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की/मध्यम वर्षा/हिमपात और 27 जनवरी, 2026 को छिटपुट भारी वर्षा/हिमपात और ओलावृष्टि होने की संभावना है".

27 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ काफी व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंधी, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, जबकि 27 और 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरज और बिजली के साथ छिटपुट हल्की वर्षा की संभावना है.

मौसम में बदलाव की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की वजह से हवा की दिशा बदलेगी, और दिल्ली और आसपास के राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3-5°C तक बढ़ जाएगा. भारत मौसम विभाग के मुताबिक, एक अन्य नया पश्चिमी विक्षोभ (Western disturbance) उत्तर-पश्चिम भारत को 30 जनवरी, 2026 की रात से  प्रभावित करने की संभावना है.

