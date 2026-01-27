उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम, अगले 7 दिन तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठंड

उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. लंबे समय बाद 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी हुई थी और एक बार फिर से 27 जनवरी से 2 फरवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में हल्की से मध्यम और कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है.

बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की संभावना है वही राज्य के अन्य जिलों में जिसमें देहरादून पौड़ी टिहरी हरिद्वार नैनीताल चंपावत अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का भी मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

केदारनाथ में हुई है खूब बर्फबारी

ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अलर्ट

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जनवरी को उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2500 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, साथ ही राज्य के गढ़वाल मंडल में कहीं-कहीं हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है. साथ ही, 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

7 दिनों का है अलर्ट

29 जनवरी को उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश और 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. 30 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश और 2800 मीटर तक या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. 31 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश और 2800 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 फरवरी से 2 फरवरी तक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

केदारनाथ मंदिर के बाहर का दृश्य

तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी संभावना

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 जनवरी को एडवाइजरी भी जारी की है. मौसम विज्ञान केंद्र के एडवाइजरी में कहा गया है कि इन दो दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सड़के बंद हो सकती है. इन जगहों पर जेसीबी मशीन या स्नो कटर मशीन रखने की जरूरत है. मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और ओलावृष्टि हो सकती है.

