जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से तेज स्पीड में गिरी सफेद 'आफत', एक पल में सबकुछ गायब

जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के बीच किश्तवाड़ जिले के मरवाह उपमंडल के वधवान इलाके में भीषण एवलांच हुआ. बुधवार सुबह के समय पास के एक पहाड़ से अचानक एवलॉन्च हुआ और बर्फीला तेज तूफान पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ने लगा. जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. एलवांच के वीडियो डरा देने वाले हैं.

एवलांच की डरा देने वाली तस्वीरें

एवलांच की वजह से जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. जिला प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर टीमों को जायजा लेने भेज दिया है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्राकृतिक आपदा से जान-माल का कोई नुकसान हुआ है या नहीं. अगर हुआ है तो कितना. संबंधित विभागों ने नुकसान का आकलन करना शुरूकर दिया है.

स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील

इन हालातों के बीच प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है. मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में बिना काम के आवाजाही से बचने की सलाह दी है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

सोनमर्ग में भी बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भी एवलांच की खबर सामने आई थी. गनीमत ये रही कि पहाड़ों से हुए हिस्खलन में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि कई होटलों को नुकसान जरूर पहुंचा है.अधिकारियों के मुताबिक, एवलांच मंगलवार रात 10.12 बजे गांदरबल जिले में सोनमर्ग रिजॉर्ट में हुआ. जिसके बाद राहत और बचाव टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. बता दें कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कश्मीर के 11 जिलों और जम्मू के कुछ हिस्सों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की थी.

