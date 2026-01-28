विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से तेज स्पीड में गिरी सफेद 'आफत', एक पल में सबकुछ गायब

Jammu and Kashmir Avalanche: प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है. मौजूदा हालात को देखते हुए  लोगों को पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में बिना काम के आवाजाही से बचने की सलाह दी है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. शोबित शर्मा की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से तेज स्पीड में गिरी सफेद 'आफत', एक पल में सबकुछ गायब
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एवलांच
  • जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मरवाह उपमंडल के वधवान इलाके में भारी बर्फबारी के बाद भीषण एवलांच हुआ
  • एवलांच बुधवार सुबह पहाड़ से अचानक गिरा जिससे स्थानीय लोगों में भय और दहशत फैल गई
  • जिला प्रशासन ने मौके पर टीम भेजकर नुकसान का आकलन और जांच करना शुरू कर दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जम्मू-कश्मीर:

जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के बीच किश्तवाड़ जिले के मरवाह उपमंडल के वधवान इलाके में भीषण एवलांच हुआ. बुधवार सुबह के समय पास के एक पहाड़ से अचानक एवलॉन्च हुआ और बर्फीला तेज तूफान पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ने लगा. जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. एलवांच के वीडियो डरा देने वाले हैं.

ये भी पढे़ं- Rain Alert: आसमान में घने बादल, दिल्ली NCR में आज फिर बारिश के आसार! यूपी-उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक बदलेगा मौसम

एवलांच की डरा देने वाली तस्वीरें

एवलांच की वजह से जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. जिला प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर टीमों को जायजा लेने भेज दिया है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्राकृतिक आपदा से जान-माल का कोई नुकसान हुआ है या नहीं. अगर हुआ है तो कितना.  संबंधित विभागों ने नुकसान का आकलन करना शुरूकर दिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील

इन हालातों के बीच प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है. मौजूदा हालात को देखते हुए  लोगों को पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में बिना काम के आवाजाही से बचने की सलाह दी है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है. 

सोनमर्ग में भी बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भी एवलांच की खबर सामने आई थी. गनीमत ये रही कि पहाड़ों से हुए हिस्खलन में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि कई होटलों को नुकसान जरूर पहुंचा है.अधिकारियों के मुताबिक, एवलांच मंगलवार रात 10.12 बजे गांदरबल जिले में सोनमर्ग रिजॉर्ट में हुआ. जिसके बाद राहत और बचाव टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं.  बता दें कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कश्मीर के 11 जिलों और जम्मू के कुछ हिस्सों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu And Kashmir Avalanche, Avalanche In Kishtwar, Kishtwar Avalanche, Avalanche Advisory
Get App for Better Experience
Install Now